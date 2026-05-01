Son dakika | 1 Mayıs'ta çalışan 2 belediye işçisi hayatını kaybetti

Ankara’da 1 Mayıs sabahı meydana gelen kazada, geri kayan bir kamyonetin kanalizasyon çalışması yapan ASKİ işçilerine çarpması sonucu iki işçi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yaşanan iş kazasında iki ASKİ çalışanı hayatını kaybetti.

Çankaya ilçesi Bademlidere Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir su firmasına ait kamyonet yokuş yukarı çıktığı sırada geri kaydı.

Kontrolden çıkan araç hızla geriye doğru ilerleyerek yol üzerinde kanalizasyon çalışması yapan ASKİ işçileri Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan’a çarptı. Ardından ASKİ’ye ait başka bir kamyonet ile park halindeki dört araca da zarar verdi.

2 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde iki işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü ise kazada yaralandı ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın 1 Mayıs gibi anlamlı bir günde yaşanması, çalışma arkadaşları ve yakınlarını derinden etkiledi. Kaza yerinde gözyaşları hâkim olurken, hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. (DHA)

