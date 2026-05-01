Polis ABD karşıtı pankarta izin vermedi

Yasakların gölgesinde geçen 1 Mayıs kutlamalarında İzmir'de SOL Parti’nin “Kaderimizi biz belirleriz... Yanke Go Home... Bağımsız, Saraysız-Saltanatsız Bir Ülke Kuracağız” yazılı pankartı polis engeline takıldı. Pankartın alana girişine izin verilmemesi kortejde ifade özgürlüğü tepkisine yol açtı.

Her sene olduğu gibi bu sene de yasakların gölgesinde kutlanmaya çalışılan 1 Mayıs İşçi Bayramı, İzmir’de polis müdahalesiyle karşılaştı. Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen grupların önü emniyet güçleri tarafından kesilirken, pankartlara yönelik kısıtlamalar kutlamalara damga vurdu.

'YANKE GO HOME' YAZILI PANKART POLİS ENGELİNE TAKILDI

Yürüyüş kolunda yer alan SOL Parti üyeleri, üzerinde “Kaderimizi biz belirleriz... Yanke Go Home... Bağımsız, Saraysız-Saltanatsız Bir Ülke Kuracağız” ifadelerinin yer aldığı bir pankart açtı. Meydan girişinde bekleyen polis ekipleri, pankartın alana sokulmasına izin vermedi.

KORTEJDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEPKİSİ

Emniyet birimlerinin engelleme kararı sonrasında kortejde bulunan vatandaşlar ile polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Pankartın geçişine izin verilmemesini protesto eden SOL Parti üyeleri, yaşanan durumun ifade özgürlüğüne yönelik açık bir müdahale olduğunu savundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

