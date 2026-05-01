Ankara'ya kar geliyor: Meteoroloji uzmanı gün verdi

Hafta sonu yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Ankara'da yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini, özellikle pazar ve pazartesi sabahları yer yer karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüleceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hafta sonu hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını belirten Macit, "Sıcaklık, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşecek. Çarşamba gününe kadar da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek." dedi. Macit, Ankara'da yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini, özellikle pazar ve pazartesi sabahları yer yer karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüleceğini ifade etti.

İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Macit, hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece sıcaklıklarının da 1 ila 2 dereceye kadar gerileyeceği bilgisini vererek, hafta başından itibaren beklenen zirai don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Yağışların yurt genelinde aralıklarla devam edeceğini söyleyen Macit, yağmur ve sağanağın güneyde gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerde sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde beklendiğini bildirdi.

Macit, "Yağışların, yarın İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Bitlis, Muş ve Van çevrelerinde, pazar günü ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun özellikle güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

ANKARA'YA KAR GELİYOR

İstanbul'da yağışların hafta sonu devam edeceğini aktaran Abdullah Macit, sıcaklıkların en düşük 6 ila 7 derecelerde olacağını kaydetti.

Macit, Ankara'da yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini, özellikle pazar ve pazartesi sabahları yer yer karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüleceğini ifade etti.

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

İzmir'de pazar günü yağış beklendiğini dile getiren Macit, sıcaklığın pazar günü 15 derece beklendiğini söyledi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

