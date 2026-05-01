AKOM İstanbul'da yağışın biteceği tarihi açıkladı

İstanbul'da bahar havası yerini Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı bir sisteme bıraktı. AKOM sıcaklıkların 4 ila 6 derece birden düşeceği uyarısında bulunurken çarşamba gününden itibaren yağışların bölgeyi terk etmesiyle birlikte hava parçalı bulutlu olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 1 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdiğini duyurdu.

AKOM'un haftalık tahmin raporuna göre, yağışlı hava önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren yağışların bölgeyi terk etmesiyle birlikte hava parçalı bulutlu olacak.

SICAKLIKLAR 4-6 DERECE BİRDEN AZALACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede etkisini 4-5 gün boyunca sürdürmesi beklenen sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 4-6°C birden azalacağı öngörülüyor.

Soğuk havaya eşlik edecek aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli yağış geçişleri yaşanacağı ifade edildi.

BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

Günün geneline yayılan yağışlı hava ile birlikte sıcaklıkların şu aralıklarda seyretmesi bekleniyor:

Öğle: 12°C (En yüksek)

Gece: 8°C (En düşük)

Rüzgar: Poyrazdan sert, aralıklarla kuvvetlice (20 - 50 km/sa)

Nem: %50 - %95

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre, yağışlı hava önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren yağışların bölgeyi terk etmesiyle birlikte hava parçalı bulutlu olacak ve güneş yüzünü gösterecek.

Cumartesi ve pazar: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, sıcaklıklar 8-15°C civarında.

Pazartesi: Sağanak yağışın şiddetini artırması (10-25 kg yağış miktarı) bekleniyor.

Salı: Hafif yağmur geçişleri devam edecek.

Çarşamba ve Perşembe: Yağışların bölgeyi terk etmesiyle birlikte hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar kademeli olarak artışa geçecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

