İstanbul'a bahar gibi bahar yaşatacak tarihi açıkladı: Sonrası yaza geçiş olacak

Türkiye, Mayıs ayının başında nadir görülen bir hava olayıyla karşı karşıya. Meteoroloji uzmanları Adil Tek ve Dr. Güven Özdemir’in değerlendirmelerine göre, kuzeybatıdan sarkan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası yurdun birçok noktasında kar yağışı ve zirai don riski yaratacak. Mevsim normallerinin altına gerileyen sıcaklıkların ardından vatandaşların iple çektiği "bahar gibi bahar" için ise Mayıs ayının ikinci yarısı işaret edildi.

MAYIS ORTASINDA KAR SÜRPRİZİ VE DON RİSKİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Nisan-5 Mayıs verilerini değerlendiren uzmanlar, hafta sonundan itibaren İç Anadolu ve Ege’nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını belirtti. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Çankırı, Kastamonu ve Bolu’da karla karışık yağmur; Ankara’nın kuzeyi, Kütahya, Denizli ve Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde ise Pazar günü kar beklendiğini açıkladı.

Pazartesi günü Ege ve Adana’nın kuzeyindeki yükseklerin de nasibini alacağı bu sistemin, 5 Mayıs sabahı özellikle tarım bölgelerinde "zirai don" tehlikesi yaratacağı vurgulandı.

Dr. Güven Özdemir, kutupsal hava dalgalarının güneye sarkmasıyla oluşan bu durumun "nadir bir ilkbahar sürprizi" olduğunu ifade etti.

İSTANBUL'A BAHAR GİBİ BAHAR YAŞATACAK TARİHİ AÇIKLADI

Megakent İstanbul’da kar yağışı beklenmese de, hafta başından itibaren sıcaklıkların 12 dereceye kadar gerileyeceği ve yağışlı bir havanın hakim olacağı öngörülüyor. Çarşamba gününe kadar sürecek olan bu soğuk ve yağışlı dalga, hafta ortasından itibaren etkisini kaybederek yerini daha ılıman bir hava akımına bırakacak.

Kıştan kalma bu günlerin ardından gerçek baharın ne zaman geleceği akıllarda soru işareti yaratırken Dr. Güven Özdemir, İstanbul ve Türkiye’nin genelinde baharın tam anlamıyla hissedileceği tarihleri şu şekilde sıraladı:

10-15 Mayıs: Bahar hissi İstanbul’da belirginleşmeye başlayacak.

Bahar hissi İstanbul’da belirginleşmeye başlayacak. 15-20 Mayıs: "Bahar gibi bahar" gerçek anlamda oturacak ve ılıman hava kalıcı hale gelecek.

"Bahar gibi bahar" gerçek anlamda oturacak ve ılıman hava kalıcı hale gelecek. 20 Mayıs ve sonrası: Atmosferik döngü tamamlanacak ve artık sıcak hava dalgalarının etkisiyle yaza geçiş belirginleşecek.

SONRASI YAZA GEÇİŞ OLACAK

Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle mevsim geçişlerinin daha düzensiz ve parçalı yaşandığını hatırlatarak, 20 Mayıs’tan sonra termometrelerin artık yaz değerlerini göstereceğini belirtti.