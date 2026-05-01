İş ortağı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Sapanca'da bungalov kiralama işi yapan Aykut Saban, sabaha karşı tartıştığı ortağı Z.M. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bungalov kiralama işi yapan iki ortak arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Ortağı Z.M. (40) tarafından göğsünden vurulan Aykut Saban (37) olay yerinde hayatını kaybetti.

SABAHA KARŞI GELEN ÖLÜM

Olay, sabaha karşı Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi üzerindeki bir işletmede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan ortaklardan Z.M., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ruhsatsız tabancasını ateşledi. Kurşunların hedefi olan Aykut Saban, ağır yaralı olarak yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Aykut Saban kurtarılamadı. Saban’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Hayatını kaybeden genç işletmecinin bugün ikindi namazının ardından Yazlık Merkez Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrası kaçmaya çalışmayan şüpheli Z.M., cinayette kullandığı suç aleti ruhsatsız tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

