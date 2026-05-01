İşçiler maaş alamıyordu: Dev fabrika konkordato istedi

Gaziantep’te yaklaşık otuz yıldır faaliyetlerini sürdüren ve 500 civarında işçi çalıştırdığı bilinen tekstil sektörünün köklü ismi Flamente Tekstil finansal dengelerini koruyamadığını iddia ederek hukuksal koruma talep etti.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK KORUMA KALKANI

Gaziantep 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi; 27 yıllık geçmişe sahip olan Flament Sentetik, Flament Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirket ortakları Murat Özkeçeci ve Mesut Özkeçeci tarafından açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme heyeti, sunulan verileri inceleyerek şirketlerin ve şahısların mali durumunu kontrol altına almak amacıyla 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine hükmetti.

DEV TESİSLER VE MİLYARLIK SERMAYE SALLANTIDA

60 bin metrekare kapalı alana yayılmış 3 ayrı fabrikada üretim yapan dev işletmede, 500’den fazla kişi istihdam ediliyor. Sermayesi 1 milyar 250 milyon lira seviyesinde olan bu dev yapının, nakit akışını yönetemez noktaya gelmesi sanayi dünyasında yankı uyandırdı.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ GÖREVE BAŞLADI

Mahkeme, sürecin sağlıklı yürütülmesi ve alacaklıların haklarının korunması için üç kişilik bir geçici konkordato komiseri heyeti atadı. İcra İflas Kanunu'nun 287/3 maddesi uyarınca; hukukçu Dr. Öğretim Üyesi Emine Develi Ayverdi, Prof. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şentürk ve Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Nurullah Çuhadar, şirketin kurtulup kurtulamayacağını denetleyecek. Bundan sonraki süreçte şirketlerin ve şirket sahiplerinin yapacağı tüm ödemeler, bu komiser heyetinin onayına tabi olacak.

ALACAKLILAR İÇİN İTİRAZ SÜRECİ

Mahkeme kararı kapsamında alacaklılar için de bir uyarı yayımlandı. Şirketten alacağı olan kişiler veya kurumlar, dilekçe yoluyla mahkemeye başvurarak konkordato mühletini gerektiren bir durumun olmadığını delilleriyle birlikte iddia edebilecek. Bu çerçevede alacaklıların, sunulan konkordato talebinin reddedilmesini isteme hakkı bulunuyor.

ÇALIŞANLAR EYLEMDE

Öte yandan Flamente Tekstil'de işçiler, son bir ayda ücretlerini alamadıklarını belirterek günlerdir fabrika önünde eylem yapıyor.

Ödemelerini gerçekleştirmekte zorlanan firmaların, İcra ve İflas Kanunu (İİK) kapsamında borçlarını yapılandırmak ve finansal tablolarını düzeltmek amacıyla başvurduğu konkordato ilanlarında sayı her geçen gün artıyor.