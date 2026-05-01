Avrasya Tüneli'nden geçeni hem kur hem ABD enflasyonu ezdi! 'Bu bir soygundur'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen Avrasya Tüneli’ne ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden belgeleriyle açıklama yapan Yavuzyılmaz, 2026 yılının ilk çeyreğinde geçiş garantisi hedeflerine ulaşılmasına rağmen kamu bütçesinden işletmeci firmaya devasa bir kaynak aktarıldığını tespit ettiğini duyurdu.

GARANTİ AŞILDI AMA HAZİNE’DEN PARA ÇIKMAYA DEVAM ETTİ

Paylaşılan verilere göre, 2026 yılının ilk 3 aylık döneminde Avrasya Tüneli için garanti edilen araç sayısı 6 milyon 447 bin 394 adet olarak belirlendi. Aynı dönemde tüneli kullanan gerçek araç sayısı ise 6 milyon 780 bin 654 adet olarak gerçekleşti. Böylece garanti edilen rakam, 333 bin 260 adet aşılmış oldu. Ancak buna rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili şirkete "Fiyat Farkı" adı altında tam 491 milyon 781 bin 858 lira ödeme yapıldı.

ABD ENFLASYONU TÜRKİYE’DEKİ SÜRÜCÜNÜN CEBİNİ YAKIYOR

Yavuzyılmaz, geçiş sayısı tutmasına rağmen yapılan bu ödemenin nedenini "berbat sözleşme" olarak nitelendirdiği maddelere bağladı. Yapılan açıklamaya göre sözleşmede şu detaylar yer alıyor:

Şirkete garanti edilen araç başına ücret 4 Dolar+KDV (Katma Değer Vergisi) olarak belirlenmiş durumda.

Bu tutara her yıl Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki (TÜFE) artış oranı bir çarpan olarak ilave ediliyor.

2026 yılı itibarıyla araç başına düşen garanti ücret tutarı, bu endekslemeler nedeniyle yaklaşık iki katına yükseldi.

SÜRÜCÜNÜN ÖDEDİĞİ YETMİYOR, ARADAKİ FARKI HALK TAMAMLIYOR

Sözleşmedeki ağır şartlar nedeniyle, sürücülerin gişede ödediği geçiş ücreti ile şirkete garanti edilen yüksek birim ücret arasındaki fark, geçiş sayısı tutsa dahi Hazine tarafından şirkete ödeniyor. Ayrıca sözleşme gereği her yıl Hazine'nin şirkete taahhüt ettiği araç geçiş sayısı binde 5 oranında artırılıyor. Tünel ilk açıldığında günlük 68 bin olan araç geçiş garantisi, 2026 yılına gelindiğinde günlük 71 bin 588 seviyesine kadar yükseltilmiş durumda.

YAVUZYILMAZ: "BUNUN ADI GARANTİLİ SOYGUNDUR"

Belgeleriyle birlikte konuyu kamuoyuna taşıyan Deniz Yavuzyılmaz, yaşanan bu durumu sert bir dille eleştirerek, "Avrasya Tüneli’nde, araç geçiş garanti sayısı tuttuğu halde Hazine şirkete neden ‘Fiyat Farkı’ ödemesi yapıyor? Bunun adı garantili soygundur!" ifadelerini kullandı.