Şimşek buraya kilitlendi: Ülkeye yatırımcı getirecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda oturan Mehmet Şimşek, hizmet ticaret fazlasının 63 milyar dolara dayandığını belirttiği açıklamasında, ülkeye vergiyi sıfırlayarak yatırımcı getirecek olmalarının da bu kalemi olumlu etkileyeceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin hizmet ticaretine dair güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Şimşek, hizmet ihracatında Türkiye'yi kritik bir merkez konumuna taşımayı amaçladıklarını ve bu kapsamda döviz getiren iş kollarını fonlamayı sürdüreceklerini ifade etti.

KAZANCINI GETİREN ŞİRKETE YÜZDE 100 VERGİ İNDİRİMİ

Bakan Şimşek’in açıklamalarında yine dışarıdan gelecek yatırımcıya vergi indirimi vurgusu dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz. Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır. Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla, vergi indirimini yüzde 100’e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz."

Daha dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla vergi sıfırlanmıştı. Buna göre daha önce yurt dışına sunulan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık hizmetlerinden kazanılan paranın yüzde 80'ine uygulanan vergi indirimi, yüzde 100’e yükseltildi.

Bu haktan yararlanabilmek için tek bir şart var: Elde edilen gelirin tamamının Türkiye’ye getirilmesi. Bu hamleyle, yüksek katma değerli hizmet üreten firmaların hiç vergi ödememesi sağlanarak küresel pazarda rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

