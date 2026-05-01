Venezuela'da asgari ücrete ve emekli aylıklarına zam yapıldı!

Yüksek enflasyon rakamları ve uluslararası yaptırımların gölgesinde hayatta kalma mücadelesi veren Venezuela'da, asgari ücret ve sosyal yardımları kapsayan yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından ilan edilen karar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yapılan ekonomik temaslar ve petrol ihracatından elde edilen kazancın artması üzerine şekillendi.

ASGARİ GELİR 240 DOLAR SEVİYESİNE ÇEKİLDİ

Başkent Karakas’ta gerçekleştirilen kitlesel bir toplantıda konuşan Rodriguez, asgari ücretin 240 dolara (Yaklaşık 10 bin 843 lira), emekli aylığının ise 70 dolara (3 bin 162) çıkartıldığını açıkladı. Yapılan düzenlemenin detaylarına göre bu 240 dolarlık miktar; temel maaşın yanı sıra hükümetin sağladığı "bono" isimli ekonomik destek paketlerini ve gıda çeklerini de içeriyor.

Rodriguez konuşmasında, "Bugün protesto edenler haklıdır. Maaşların yeniden satın alma gücüne kavuşmasını sağlamalıyız. İşçilerin yararına olacak bir ekonomik büyüme için yeni toplu iş sözleşmesi üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

ÖZEL SEKTÖRE İYİLEŞTİRME ÇAĞRISI

Hükümetin attığı bu adımın ardından Rodriguez, özel sektör temsilcilerine de seslenerek ücretlerde iyileştirme yapılmasını talep etti. Rodriguez, "2030, 2040 ve 2050 yıllarını düşünme zamanı. Bu süreci Venezuela'nın yeniden doğuşu olarak görüyorum ve yaptırımlar nedeniyle kaybedilen yılları geride bırakacağız" şeklinde konuştu.

MAAŞLARIN YETERSİZLİĞİ KABUL EDİLDİ

Hükümet kanadı, yapılan bu artışa rağmen mevcut ücret seviyelerinin halkın ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamadığını itiraf etti. Delcy Rodriguez, en çok ihtiyaç duyan kesimlere ulaşacak sosyal yardım projelerinin genişletileceğini ifade ederken, ekonomideki istikrarın devamı için yaptırımların tamamen kaldırılması gerektiğini savundu.

ENFLASYON BASKISI SÜRÜYOR

Yerel kaynakların aktardığı verilere göre, Venezuela ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart dönemi) %70’in üzerinde bir enflasyonla sarsıldı. Bu yüksek oran, yapılan zammın daha halkın cebine girmeden erimesine yol açıyor. Ülkede faaliyet gösteren sendikalar ve emekli örgütleri, maaşların alım gücünü yitirmesi üzerine 9 Nisan tarihinde hükümete karşı geniş çaplı protesto gösterileri düzenleyerek taleplerini dile getirmişti.