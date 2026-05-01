İstanbul enflasyonu açıklandı: Gözler hafta başında

Türkiye ekonomisinin kalbi İstanbul’da tüketici fiyatlarındaki tırmanış sürüyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından paylaşılan Nisan 2026 dönemi verileri, şehirdeki geçim şartlarının giderek ağırlaştığını ortaya koydu.

Enflasyon anketi sonuçlandı: Beklenti yüksek!

İran savaşı nedeniyle enflasyonda beklenti yükselmişken, öncü veri olarak kabul edilen İstanbul enflasyonu da yüksek geldi. Perakende fiyat hareketlerini izleyen öncü göstergeler, özellikle temel tüketim maddelerindeki artışın sürdüğünü gösterdi.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3,74 OLARAK KAYDEDİLDİ

İstanbul perakende piyasasının nabzını tutan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi (Ücretliler Geçinme İndeksi) sonuçlarına göre, şehirdeki fiyatlar bir önceki aya oranla yüzde 3,74 oranında yükseldi.

Bu veri, megakentte yaşayan milyonların harcamalarının sadece 30 günde hissedilir derecede arttığını gösteriyor.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 36,83 SEVİYESİNDE

Endeksin uzun vadeli seyrine bakıldığında ise tablonun ciddiyeti daha da netleşiyor. 2025 yılının Nisan ayı baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, İstanbul’da yıllık fiyat artış oranı yüzde 36,83 olarak istatistiklere yansıdı.

Merkez Bankası 'enflasyonda yükseliş ekonomide durgunluk' gördü

İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi üzerinden elde edilen bu rakam, fiyatlardaki yükseliş eğiliminin kalıcı bir hal aldığını kanıtlıyor.

TEMEL TÜKETİM KALEMLERİ FİYATLARI TETİKLİYOR

Ekonomi çevreleri, aylık bazda gözlenen bu artışın temel kaynağının, halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen temel tüketim kalemlerindeki fiyat hareketleri olduğunu değerlendiriyor. İstanbul özelinde perakende fiyatlardaki bu yukarı yönlü seyir hafta başı açıklanacak resmi enflasyon açısından da öncü gösterge oldu.