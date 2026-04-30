Enflasyon anketi sonuçlandı: Beklenti yüksek!

Milyonların gözü kulağı pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisindeyken AA Finans anketinden yüksek enflasyon çıktı. Ankere katılan 29 ekonomisten çoğunluğu mart ayındaki %1,94'lük artışın ardından nisan ayında fiyatların %3'ün üzerinde bir sıçrama yapacağını tahmin etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü paylaşılacak olan Nisan ayı fiyat artış verilerine yönelik beklentiler belli oldu. AA Finans tarafından 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) Nisan ayında aylık bazda ortalama %3,19 oranında artması öngörülüyor.

Ankete dahil olan uzmanların Nisan ayı için sunduğu tahminler %2,50 ile %3,60 gibi bir aralıkta yer aldı.

YILLIK ENFLASYON YENİDEN TIRMANIŞA GEÇİYOR

Ekonomistlerin sunduğu %3,19’luk aylık artış beklentisi gerçekleşirse, mart ayında yıllık bazda %30,87 olarak kayıtlara geçen enflasyonun, Nisan 2026 itibarıyla %31,11 seviyesine tırmanacak.

Yani fiyat artışlarındaki yıllık hız yavaşlamak bir yana, yeni bir yükseliş eğilimine girmiş olacak.

2026 SONU TAHMİNİ: %28,16

Anket verilerine göre, ekonomistlerin 2026 yıl sonu için öngördüğü enflasyon ortalaması nisan ayı itibarıyla %28,16 olarak belirlendi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçtiğimiz 2026 Mart ayı içerisinde %1,94 oranında bir yükseliş sergilemişti. Pazartesi günü açıklanacak resmi rakamların, bu tahminlerle ne ölçüde örtüşeceği milyonlarca tüketici ve ücretli çalışan tarafından yakından takip ediliyor.

