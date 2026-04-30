IMF Şimşek'in konuşmasını paylaştı: Yeni ticaret koridorlarına yatırım yapmak önemli

Yayınlanma:
IMF, Bakan Şimşek'in toplantıda yaptığı konuşmayı paylaştı. Şimşek'in yeni ticaret koridorlarına yatırım yapmanın önemli olduğu sözlerine yer verildi.

IMF Bahar Toplantılarında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ortadoğu'daki gelişmelerin küresel ekonomiye etkisini değerlendirdi.

ŞİMŞEK: PARÇALANMANIN PANZEHİRİ ENTEGRASYONDUR

2023/09/21/mehmet-simsek.jpg

Bakan Şimşek "Parçalanmanın panzehiri izolasyon değildir. Bölgesel entegrasyondur." dedi.

Yeni ticaret koridorlarına yatırım yapmanın önemli olduğunu bildiren Şimşek "Yeni ticaret yolundaki yatırımcılar daha yumuşak stratejik güçlerin parçası olmalı" dedi.

Mehmet Şimşek'in bu sözleri sarf ettiği video ise IMF'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. IMF paylaşımında da yeni ticaret yolları vurgusu yer aldı.

HÜRMÜZ KRİZİ FIRSAT OLUR MU?

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünyayı enerji krizine sokarken, ekonomi yönetimi bir süredir bu krizin Türkiye için fırsat olabileceği açıklamalarında bulunuyordu. Yine Türkiye bu bağlamda alternatif güzergah olarak öne çıkıyordu.

IMF'nin bu tabloda Şimşek'in "yeni ticaret koridoru" sözlerini paylaşması dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

