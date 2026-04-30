IMF Şimşek'in konuşmasını paylaştı: Yeni ticaret koridorlarına yatırım yapmak önemli

IMF Bahar Toplantılarında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ortadoğu'daki gelişmelerin küresel ekonomiye etkisini değerlendirdi.

ŞİMŞEK: PARÇALANMANIN PANZEHİRİ ENTEGRASYONDUR

Bakan Şimşek "Parçalanmanın panzehiri izolasyon değildir. Bölgesel entegrasyondur." dedi.

Yeni ticaret koridorlarına yatırım yapmanın önemli olduğunu bildiren Şimşek "Yeni ticaret yolundaki yatırımcılar daha yumuşak stratejik güçlerin parçası olmalı" dedi.

Mehmet Şimşek'in bu sözleri sarf ettiği video ise IMF'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. IMF paylaşımında da yeni ticaret yolları vurgusu yer aldı.

"The antidote to fragmentation is not isolation. It is regional integration." Türkiye's Finance Minister @memetsimsek on why it is important to invest in new trade corridors. Watch the #IMFMeetings event here: https://t.co/wOYWLbJK2y pic.twitter.com/F58W1dUYjk — IMF (@IMFNews) April 30, 2026

HÜRMÜZ KRİZİ FIRSAT OLUR MU?

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünyayı enerji krizine sokarken, ekonomi yönetimi bir süredir bu krizin Türkiye için fırsat olabileceği açıklamalarında bulunuyordu. Yine Türkiye bu bağlamda alternatif güzergah olarak öne çıkıyordu.

IMF'nin bu tabloda Şimşek'in "yeni ticaret koridoru" sözlerini paylaşması dikkat çekti.