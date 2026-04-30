Son dakika | Nisan ayı açlık sınırı belli oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Nisan 2026 dönemine ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre, dört kişiden oluşan bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme ihtiyacını karşılayabilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 34 bin 586 TL’ye yükseldi.

Mart ayında 32 bin 792 TL olan bu rakam, sadece bir ayda yaklaşık 1.794 TL artış gösterdi. Böylece açlık sınırı psikolojik eşik olan 35 bin TL seviyesine iyice yaklaştı.

YOKSULLUK SINIRI 112 BİN LİRAYI GEÇTİ

Halkın sadece karnını doyurması değil; barınma, giyim, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken toplam harcama tutarı olan yoksulluk sınırı ise 112 bin 660 TL olarak belirlendi. Öte yandan, bekâr bir çalışanın tek başına idame ettirebileceği aylık yaşama maliyeti 44 bin 802 TL’ye fırladı.

MUTFAKTAKİ DÖRT AYLIK ŞİŞME: YÜZDE 14,74

TÜRK-İŞ tarafından sağlanan verilere göre, Nisan ayında mutfak enflasyonu aylık bazda yüzde 5,47 oranında gerçekleşti. Son 12 aylık dönemdeki artış hızı yüzde 43,90 olurken, yıllık ortalama yükseliş yüzde 40 bandında seyretti. 2026 yılının ilk dört ayını kapsayan birikimli artış oranı ise yüzde 14,74 olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNMEK ARTIK İMKANSIZ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), ekonomik şartlar nedeniyle ücretli çalışanların çoğunun hane gelirinin tek bir maaşa bağlı kaldığına dikkat çekti. Mevcut asgari ücretin temel harcamaları karşılamaktan çok uzak olduğu vurgulanan açıklamada, çarpıcı bir kıyaslama yapıldı:

Asgari ücretle geçinmeye çalışan bekâr bir çalışanın bütçesinde bir önceki aya göre 2.217 TL daha ek açık oluştu.

Nisan ayı itibarıyla, bir kişinin asgari yaşam maliyeti ile cebine giren asgari ücret arasındaki uçurum 16 bin 726 TL’ye ulaştı.

EKMEK VE YAĞ GRUBUNDA SERT YÜKSELİŞ

Nisan ayında mutfak harcamalarını en çok tetikleyen ürünlerin başında ekmek geldi. Ankara’da 200 gramlık standart ekmeğin fiyatı yüzde 14,50 oranında zamlanarak 17,50 TL’ye çıktı.

Gıda sepetindeki diğer önemli değişimler ise şöyle sıralandı:

Temel Yağlar: Ayçiçek yağı ve margarin fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi; zeytinyağı ve tereyağında da yükseliş sürdü.

Bakliyat: Pirinç ve bulgur fiyatları yukarı yönlü hareket ederken, un ve makarna fiyatları yerinde saydı.

Protein Grubu: Et fiyatlarında sınırlı bir gerileme izlense de sezon sonu etkisiyle balık fiyatları arttı. Tavuk eti ve yumurta fiyatlarında düşüş görüldü.

Manav Ürünleri: Mart ayında ucuzlayan meyve fiyatları Nisan’da yeniden tırmanışa geçti. Ortalama sebze kilogram fiyatı 102,35 TL, meyve kilogram fiyatı 131,50 TL oldu. Karma meyve-sebze ortalama kilogram fiyatı ise 104,93 TL olarak kayıtlara geçti.