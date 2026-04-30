1 milyon TL'nin aylık getirisi banka banka açıklandı: Kazancı füze gibi uçtu
Düşük riskli ve düzenli kazanç sağlamak isteyen yatırımcıların en çok tercih ettiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi.
1 milyon TL ana paraya sahip yatırımcılar için sunulan oranlar, bankadan bankaya farklılık gösterirken, net kazançlar asgari ücret sınırının üzerinde seyrediyor.
İşte banka banka 1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi...
ZİRAAT KATILIM
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21 bin 179 TL
Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 28 bin 570 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 28 bin 932 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 40,5
Net Kazanç: 29 bin 293 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30 bin 16 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30 bin 16 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
HAYAT FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 42,39
Net Kazanç: 30 bin 660 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 660 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30 bin 740 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43,25
Net Kazanç: 31 bin 282 TL
Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 282 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 30 bin 90 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 90 TL
MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bankalar aracılığıyla yapılan mevduat yatırımları, güvenli birikim yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak faiz gelirinden en iyi şekilde yararlanmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.
FAİZ ORANLARINI KARŞILAŞTIRIN
Mevduat hesabı açmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmak önem taşıyor. Küçük oran farkları, uzun vadede ciddi fark yaratabilir.
VADESİNE DİKKAT EDİN
Kısa vadeli mevduatlar genellikle daha düşük faiz getirirken, uzun vadeli hesaplar daha yüksek getiri sağlayabilir. Vade süresi, likidite ihtiyacınıza uygun olmalı.