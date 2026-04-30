1 milyon TL'nin aylık getirisi banka banka açıklandı: Kazancı füze gibi uçtu

Düşük riskli ve düzenli kazanç sağlamak isteyen yatırımcıların en çok tercih ettiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi.

1 milyon TL ana paraya sahip yatırımcılar için sunulan oranlar, bankadan bankaya farklılık gösterirken, net kazançlar asgari ücret sınırının üzerinde seyrediyor.

İşte banka banka 1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi...

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21 bin 179 TL

Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25 bin 315 TL

Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28 bin 570 TL

Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28 bin 932 TL

Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 29 bin 293 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30 bin 16 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30 bin 16 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42,39

Net Kazanç: 30 bin 660 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 660 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30 bin 740 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43,25

Net Kazanç: 31 bin 282 TL

Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 282 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 30 bin 90 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 90 TL

MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankalar aracılığıyla yapılan mevduat yatırımları, güvenli birikim yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak faiz gelirinden en iyi şekilde yararlanmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.

FAİZ ORANLARINI KARŞILAŞTIRIN

Mevduat hesabı açmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmak önem taşıyor. Küçük oran farkları, uzun vadede ciddi fark yaratabilir.

VADESİNE DİKKAT EDİN

Kısa vadeli mevduatlar genellikle daha düşük faiz getirirken, uzun vadeli hesaplar daha yüksek getiri sağlayabilir. Vade süresi, likidite ihtiyacınıza uygun olmalı.