İstanbul'da bir özel hastane konkordato ilan etti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Aile Hastanesi'nin bağlı olduğu İlkem Öztürk Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (A.Ş.), içine düştüğü mali zorluklar nedeniyle Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.

MALİ YAPISINI İYİLEŞETİRMEYE ÇALIŞACAK

Mahkeme, şirketin finansal durumunu toparlaması ve borçlarını yapılandırabilmesi amacıyla yaptığı kesin mühlet talebini karara bağladı.

Dev otobüs firması konkordato ilan etti

Alınan karar doğrultusunda, hastane yönetimine 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle kesin konkordato mühleti tanındı. Bu süre zarfında şirket, icra takiplerinden korunarak mali yapısını iyileştirmeye çalışacak.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ BAŞLADI

Konkordato süreciyle birlikte hastaneden alacağı bulunan kişi ve kurumlar için de yasal takvim işlemeye başladı. İcra İflas Kanunu’nun (İİK) 288. maddesi uyarınca, bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde alacaklılar mahkemeye başvurabilecek.

Konkordato başvuruları korkuttu

NTV'de yer alan habere göre alacaklılar, ellerindeki delillerle birlikte dilekçe vererek; şirkete konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığını savunabilecek ve mahkemeden bu talebin reddedilmesini isteyebilecekler.