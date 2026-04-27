Dev otobüs firması konkordato ilan etti

Ekonomik kriz ortamında artarda gelen konkordato haberlerine bir yenisi eklendi.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Otobüs Seyahat ve bünyesindeki bağlantılı şirketlerin mali yapısını inceleyerek "geçici mühlet" kararı verdi. Mahkeme kararı uyarınca, grup bünyesindeki şirketler 3 ay boyunca icra takiplerine karşı koruma kalkanına alınmış oldu.

KONKORDATO KAPSAMINA ALINAN ŞİRKETLER

Sadece ana firma değil, gruba bağlı çok sayıda işletme de konkordato sürecine dahil edildi. İşte o şirketler:

Kale Otobüs Seyahat

Kale Express Seyahat

Çelebiler Turizm Otomotiv

Grandtur Turizm

Bayraktar Saray Petrolcülük

Cemal Alirıza Çelebi (Şahıs firması)

KOMİSER HEYETİ GÖREVE BAŞLADI

Mahkeme, konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağını denetlemek, borç miktarını ve alacaklı yapısını incelemek üzere üç kişilik bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Komiser heyetinde Özkan Yılmaz, Koray Çevik, Aylin Karakaş yer aldı.

ALACAKLILARA "7 GÜNLÜK" KRİTİK UYARI

İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 288. maddesi uyarınca mahkeme, alacaklılara yönelik önemli bir çağrıda bulundu.

İlan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde alacaklılar; mahkemeye dilekçe vererek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığını delilleriyle ileri sürebilecek ve talebin reddini isteyebilecekler.