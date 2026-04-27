Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” kapsamında uluslararası medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Mehmet Şimşek, ekonomi yönetiminin rotasını bir kez daha ilan etti. Şimşek, programın merkezinde fiyat istikrarının bulunduğunu belirterek, “Tek haneli enflasyon, programın özünü oluşturmaya devam ediyor” dedi.

Ancak Bakan, halihazırda hayat pahalılığı altında ezilen halk için somut bir tarih vermek yerine, uygulanan politikaların "orta vadede" sonuç vereceğini yineledi.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE "STRATEJİK MERKEZ" SÖYLEMİ

Bölgesel gerilimlere ve enerji piyasalarındaki sarsıntılara değinen Şimşek, İran ile yaşanan savaşı Türkiye için stratejik bir avantaj olduğuna işaret etti.

Şimşek, “İran savaşı, Türkiye’nin kritik bir enerji merkezi olarak konumunu güçlendiriyor” ifadelerini kullanarak, yaşanan insani ve ekonomik krizin Türkiye’nin jeopolitik önemini artırdığını vurguladı.

YABANCI YATIRIMCIYA "HIZLI VE KOLAY GİRİŞ" SÖZÜ

Bakan Şimşek’in ajandasında halkın alım gücünden ziyade yine yabancı sermaye ön plandaydı.

Türkiye’yi bölgesel bir finans ve ticaret merkezi yapma hedefini paylaşan Şimşek, yatırımcılar için "hızlı ve kolay giriş" imkanı sağlayan yeni sistemlerin yolda olduğunun müjdesini uluslararası basına verdi. Şimşek, sistemin tamamen yatırımcı odaklı kurgulanacağını belirtti.