Karahan: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşırız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 94. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Başkan Fatih Karahan'ın jeopolitik gelişmeler vurgusu dikkat çekti.

Karahan’ın paylaştığı veriler, dış ticaret dengesindeki bozulmayı gözler önüne serdi. 2025 yılını 30,2 milyar dolar açıkla kapatan cari işlemler dengesi, 2026 yılı şubat ayı itibarıyla yıllık birikimli olarak 35,4 milyar ABD dolarına tırmandı.

Enflasyonda tek hane, savaşta fırsat gördü!

Karahan, hizmetler dengesindeki güçlü seyre rağmen, enerji dışı dış ticaret açığındaki artış eğiliminin bu kötüleşmede belirleyici olduğunu vurguladı.

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ BOZULURSA SIKILAŞTIRACAĞIZ"

Başkan Fatih Karahan, enflasyonla mücadele konusunda piyasaya net bir mesaj gönderdi. Konuşmasının en kritik bölümünde, jeopolitik risklerin fiyat istikrarı üzerindeki baskısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Son dönem jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız."

Karahan ayrıca, para politikası kararlarını "enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla" almaya devam edeceklerini vurguladı.

SAVAŞIN FATURASI

2026 yılı şubat sonunda Ortadoğu’da başlayan savaşın piyasalara olan etkisine değinen Karahan, enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişin taşımacılık maliyetlerinde artışa neden olduğunu belirtti. Bu gelişmeler karşısında zamanlı önlemler aldıklarını ifade eden Karahan, "Eşel mobil uygulamasının başlatılması ise ham petrol fiyatlarındaki artışların yurt içi tüketici enflasyonuna yansımasını önemli ölçüde sınırladı" dedi.

TARIMDA ‘DON VE KURAKLIK’ DARBESİ

Enflasyonla mücadelede gıda fiyatlarının en büyük engellerden biri olduğunu ifade eden Karahan, 2025 yılında yaşanan doğa olaylarının bilançosunu da paylaştı.

Karahan, "Ülkemizde yaşanan don ve kuraklık olayları, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyerek gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu" diyerek gıda enflasyonunun nedenlerine işaret etti.

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL TÜRK LİRASI ADIMLARI

Konuşmasının son bölümünde kurumun teknolojik faaliyetlerine değinen Karahan, "Yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi, takibi ve hızlı bir şekilde kullanıma sunulması amacıyla altyapı oluşturarak, farklı yapay zekâ sistemleri için gerekli araçları hayata geçirdik" bilgisini paylaştı.

Ayrıca FAST sistemi ve banknot depolarının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.