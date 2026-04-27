Emeklilik labirente döndü, Özgür Erdursun çıkışı gösterdi

Milyonların en büyük güvencesi olarak yıllarca yatırım yaptığı emeklilik, sık sık değişen yasalar ve karmaşık hale gelen prim-yaş hesaplamalarıyla tam bir kördüğüme dönüştü. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu labirentten çıkış yollarını ele aldı.

Erdursun, milyonlarca ücretli çalışanı yakından ilgilendiren Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK - 4A) kapsamındaki yeni yol haritasını yazdı.

EMEKLİLİKTE ‘KRİTİK’ TARİHLER VE STATÜ TUZAKLARI

Dünya Gazetesi’ndeki yazısında, Erdursun, emeklilik planlamasının temelinin SGK hizmet dökümündeki ilk sigorta giriş tarihi olduğunu vurguladı.

Emeklilik haklarını belirleyen ana kriterler dönemlere göre şöyle ayrılıyor:

30 Eylül 2008 Öncesi Girişler: Bu dönemde "Son 2520 gün kuralı" hayati önem taşıyor. Birden fazla statüde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) çalışanlar için son 1260 gün hangi statüde daha fazlaysa, emeklilik o şartlar üzerinden gerçekleşiyor.

1 Ekim 2008 Sonrası Girişler: Artık son yedi yıl kuralı bitti; emeklilikte toplam prim gününün ağırlığı esas alınıyor.

EYT VE KADEMELİ SİSTEMİN DETAYLARI

08 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) grubu için yaş şartı aranmazken; kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresinin yanında 5000 ile 5975 gün arasında prim günü şartı bulunuyor.

3600 günle emekli olmak isteyenler için ise kademeli bir yaş tablosu uygulanıyor. 24 Mayıs 2014’ten sonra şartları tamamlayan bir erkek ancak 60 yaşında, 24 Mayıs 2011'den sonra tamamlayan bir kadın ise 58 yaşında emekli olabiliyor. 2008 sonrası sisteme girenler için ise 7200 günü tamamlama tarihine göre 65 yaşa kadar uzanan bir kademe sistemi devrede.

PRİMİ EKSİK OLANLAR NE YAPMALI?

Erdursun, eksik günleri tamamlamak için her durumun borçlanmaya uygun olmadığını hatırlattı. Mevcut yasalar çerçevesinde sadece şu durumlar borçlanılabiliyor:

Askerlik ve doğum (en fazla 3 çocuk için),

Yurt dışı çalışmaları (3201 ve 5510 sayılı yasalar kapsamında),

Ücretsiz izinler ve belirli şartlarda staj süreleri.

Borçlanma imkanı olmayanlar için ise tek yol çalışmaya devam etmek ya da isteğe bağlı 4/B (Bağ-Kur) primi ödemek.

EMEKLİ MAAŞI HANGİ DURUMDA KESİLİR?

Emeklilik sonrası gelir planlaması yapanlar için en kritik uyarı "kamu" çalışmasına dair geldi.

Özel sektörde çalışmaya devam eden emeklilerin maaşı kesilmezken, kamuda bir göreve başlayanların emekli maaşları donduruluyor.