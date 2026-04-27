Çanlar ihracatçı için çalıyor!

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Mart 2026 İhracat Pazar Monitörü raporu, dış ticarette karamsar bir tablo çizdi. İhracat pazarlarındaki iştahı ve mukavemeti ölçen iki temel gösterge de uzun dönem ortalaması olan 100 puanın altına geriledi:

Mart ayında aylık bazda yüzde 0,9 düşerek 98,8 seviyesine indi. Yılbaşına göre toplam gerileme yüzde 2,0'ye ulaştı.

Daha sert bir darbe alan bu endeks, aylık yüzde 3,1 kayıpla 96,6 seviyesine çakıldı.

TİM, sanayi üretiminde kısmi kıpırdanmalar olsa da iş ve tüketici güvenindeki zayıflamanın talebi baskıladığını bildirdi.

GEMİ VE SAVUNMADA KAN KAYBI

İhracatın öncü sektörleri, talep daralmasından nasibini aldı. Sektör bazlı veriler, dış pazarlardaki iştahsızlığın boyutunu gösteriyor:

Gemi, Yat ve Hizmetleri: Yılbaşına göre yüzde 9,4 ile en ağır darbeyi alan sektör oldu.

Savunma ve Havacılık: Talep endeksinde yüzde 4,0; dayanıklılık endeksinde ise aylık yüzde 6,6 gerileme kaydedildi.

Halı: Pazar dayanıklılığında aylık yüzde 6,7 düşüşle dikkat çekti.

Ayakta Kalanlar: Sadece Halı (101,0), Hububat ve Tütün sektörleri 100 eşiğini kıl payı geçebildi. Pazar dayanıklılığında ise hiçbir sektör 100 puanı aşamadı.

ALMANYA DİRENİYOR, POLONYA DÜŞÜYOR

Ülke bazlı analizlerde, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan Almanya 101,8 puanla dayanıklılığını korurken, Çin 102,0 ile en dirençli pazar olarak öne çıktı.

Buna karşın Polonya (96,3), ABD ve Hollanda (97,6) gibi kritik pazarlarda dayanıklılık eşiği ciddi şekilde aşındı.