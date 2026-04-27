Altını satan pişman olacak! İslam Memiş tarih verdi

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarını Ortadoğu eksenli manipülasyonlara karşı uyardı.

PİYASALARDA "MANİPÜLASYON" ÇARKI

Altın piyasasının tamamen haber akışına endeksli, "bir aşağı bir yukarı" savrulduğu bir dönemden geçildiğini vurgulayan İslam Memiş, Ortadoğu’daki diplomatik trafiğin piyasayı oyuncak haline getirdiğini savundu.

Memiş, "Geçen hafta İran-ABD gerilimiyle her gün farklı bir haber geldi. Bir bakıyorsunuz görüşme iptal, bir bakıyorsunuz dışişleri bakanları Pakistan’da bir araya geliyor. Bu gelgitler ons altında 50-60 dolarlık ani yükselişlere neden oluyor" diyerek yatırımcıyı temkinli olmaya çağırdı.

GRAM ALTINDA TEMMUZ VE YIL SONU HEDEFİ

Fiziki altın fiyatlarının hali hazırda 6.800 TL seviyelerinde tutunduğunu belirten Memiş, olası bir anlaşma durumunda fiyatların hızla yukarı kırılacağını öngördü. Memiş’in gram altın rotası şöyle:

Kısa Vade: Anlaşma haberleriyle ilk durak 7.750 TL.

Temmuz Ayı: Bu dönemde 8.000 TL seviyelerinin görülmesi bekleniyor.

Yıl Sonu: Herhangi bir revize yapmadığını belirten Memiş, 5 haneli rakamları (10.000 TL ve üzeri) beklemeye devam ettiğini açıkladı.

ONS ALTINDA "TOPLAMA" SEVİYELERİ

Uluslararası piyasalarda ons altın için 4.650 dolar seviyesinin güçlü bir destek olduğunu söyleyen Memiş, bu seviyenin altındaki rakamları "toplama alanı" olarak niteledi.

Mayıs ayında 5.000 dolar üzerinin test edilebileceğini öngören uzman, kalıcı bir anlaşma halinde asıl hedefin 5.200 dolar olduğunu ifade etti.

DOLAR VE BORSA: "BASKILANMA VE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR"

Memiş, dolar kurunun 45 TL seviyesinde kontrollü bir şekilde baskılandığını, yıl sonu beklentisinin ise 50 TL olduğunu yineledi.

Borsa İstanbul için ise karamsar bir tablo çizerek, 14.000 puanın altına sarkmalar beklediğini, güçlü desteğin 13.900 puanda olduğunu belirtti. Ancak kalıcı barış gelirse yaz aylarında borsanın 20.000 puanı hedefleyebileceğini söyledi.

GÜMÜŞTE "ÜÇ HANE" SİNYALİ

Altın kadar gümüşten de umutlu olan Memiş, gümüşün onsunun 75 dolardan haftayı kapattığını hatırlatarak yıl sonu direncinin 96 dolar olduğunu söyledi. Memiş, "Eğer 96 dolar kırılırsa 3 haneli rakamları görürüz. 2027-2028 yılları için ise 135-140 dolar seviyeleri sürpriz olmayacaktır" dedi.