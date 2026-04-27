Kuyumcular Odası'ndan altın satışları uyarısı: Yarı fiyata dikkat

Giderek ağırlaşan yaşam koşulları ve altın fiyatlarının rekor kırması tasarruf sahibini daha ucuz seçenekler aramaya itiyor. Ancak "24 bin liralık altın bizde 12 bin lira" gibi ilanlar, halkın elindeki kısıtlı birikimi hedef alan açık birer tuzak.

Bu tip "fırsat" adı altındaki reklamlar; düşük ayarlı altın, sahte taş veya faturasız satış yoluyla tüketicinin yasal haklarını elinden alarak büyük bir mağduriyet yaratıyor.

"GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN PAYLAŞIMLAR"

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, sosyal medya platformlarında hızla yayılan yanıltıcı reklamlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Atayık, piyasa değerinin çok altında gösterilen ürünlerin hem sektördeki güveni zedelediğini hem de tüketiciyi açıkça yanılttığını vurguladı. Atayık, "Mağazada 24 bin lira olan bir ürünün bizde 12 bin lira olduğunu iddia etmek, herhangi bir objektif temele dayanmamaktadır" diyerek mesleki etik değerlerin ihlal edildiğine dikkat çekti.

UCUZ DİYE ALINANIN İÇİNDEN "GİZLİ BİLGİLER" ÇIKIYOR

İKO tarafından yapılan uyarılarda, "ucuz" olarak pazarlanan ürünlerde birçok kritik bilginin tüketiciden saklandığı belirtildi.

Atayık'ın dikkat çektiği gizlenen detaylar şunlar:

Gramaj ve Ayar: Ürünün gerçek ağırlığı ve altın ayarı (8K, 14K, 22K gibi) genellikle belirtilmiyor.

İşçilik ve Taş Kalitesi: Kullanılan taşın doğal mı yoksa sentetik mi olduğu ve karat değeri paylaşılmıyor.

Kasıtlı Kıyaslama: Yüksek kaliteli ve sertifikalı bir ürünle, düşük ayarlı ve taş değeri olmayan bir ürün bilinçli olarak yan yana getirilerek tüketici aldatılıyor.

FATURASIZ SATIŞ VE HAK ARAMA ENGELİ

Sosyal medya üzerinden yapılan bu satışların çoğunda fatura düzenlenmediğine işaret eden İKO Başkanı, AA'ya yaptığı açıklamada bu durumun hukuki sonuçlarını hatırlattı.

Faturası olmayan bir üründe tüketicinin yasal haklarını aramasının mümkün olmadığını belirten Atayık, "Bugün var olan hesaplar yarın ortadan kaybolabilir; karşınızda bir sorumlu, bir adres bulamazsınız" uyarısında bulundu.

SEKTÖREL GERÇEKLİK: %50 İNDİRİM MÜMKÜN DEĞİL

Altın ve değerli taş fiyatlarının uluslararası piyasalardaki arz-talep dengesine göre şekillendiğini hatırlatan Mustafa Atayık, fiyatlandırmanın şu unsurlarla oluştuğunu belirtti:

Madenin uluslararası piyasa değeri,

İşçilik ve tasarım maliyeti,

Hizmet kalitesi.

Bu kalemler dikkate alındığında, iddia edilen fahiş kâr marjlarının veya devasa indirimlerin piyasa gerçekleriyle örtüşmediği ifade edildi.

İKO'DAN SUÇ DUYURUSU VE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ REHBERİ

Tüketiciyi yanıltan ve sektörde güveni sarsan kişi ve oluşumlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklayan İKO, güvenli alışveriş için milyonlara şu tavsiyeleri verdi:

Kayıtlı Esnafı Seçin: Daha önceden tanınan, odaya kayıtlı kuyumculardan alışveriş yapın.

Sertifika Sorun: Ürünün gram, ayar ve taş bilgilerini içeren sertifika ve garanti belgelerini mutlaka talep edin.

Şüpheyle Yaklaşın: Şüpheli derecede ucuz teklifleri sorgulayın ve ilgili firmanın vergi kaydı olup olmadığını araştırın.