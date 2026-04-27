İstanbul Boğazı hattındaki en kıymetli mülklerden biri olan Les Ottomans Oteli yeniden konkordato talebinde bulundu.

YARGI SÜRECİ SİL BAŞTAN: KASIM’DA REDDEDİLMİŞTİ

Les Ottomans Oteli'nin sahipleri için hukuki süreç oldukça sancılı ilerliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan ilk başvuru mahkeme tarafından kabul edilmiş, ancak Kasım 2025’te konkordato talebi reddedilmişti.

Koruma kalkanının kalkmasıyla zor günler geçiren yönetim, çareyi yeniden İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmakta buldu.

LÜKSEMBURG MERKEZLİ ŞİRKET İÇİN KRİTİK EŞİK

Konkordato başvurusu, Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investments SA bünyesindeki Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA’ya bağlı Kalamos Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (A.Ş.) üzerinden yapıldı. Mahkeme, 16 Mart 2026 tarihinde hazırladığı tensip zaptı ile süreci resmiyete döktü.

MAHKEME KARARI: BİLİRKİŞİYE 60 GÜN SÜRE

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, otelin ticari kayıtlarının incelenmesi için bir bilirkişi heyeti görevlendirdi.

Mahkemenin kararına göre:

Yerinde İnceleme: Bilirkişi heyeti, iflas idaresi ve şirketin ticari kayıtları üzerinde yerinde inceleme yapma yetkisine sahip olacak.

Rapor Süresi: Heyetin raporunu sunması için 60 günlük bir süre tanındı.

Kritik Randevu: Şirketin kaderini belirleyecek olan duruşma 11 Haziran 2026 günü saat 14:35’te gerçekleştirilecek.

OTELİN KAPISINA KİLİT VURULDU

Finansal darboğazın etkisi otelin operasyonlarına da yansıdı. Les Ottomans’ın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre;

Konaklama,

SPA,

Restoran

bölümleri "kısa süreliğine" hizmet dışı bırakıldı. Tesisin şu an için sadece önceden planlanmış davet ve etkinlikler için açık olduğu belirtiliyor.