Zam yine kapıda! Benzine geliyor, motorinde saatler sonra belli olacak!

Dünya genelinde tırmanan savaş gerilimi, Türkiye'de akaryakıt pompalarına yangın olarak dönüyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 95 kuruş zam beklenirken, motorinde ise saat 16.00’da tablo netleşecek.

ABD-İran gerilimi ile yükselen petrol fiyatları, akaryakıtta tabelayı değiştirmeye devam ediyor. Sürücülere yine kötü haber geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, uluslararası ürün fiyatlama endeksi olan Platts verilerindeki yükseliş akaryakıt fiyatlarını vurdu. Benzinde yapılan hesaplamalara göre toplam zam miktarı 3,80 TL olarak belirlendi.

BENZİNE 95 KURUŞ ZAM

Ancak uygulanan Eşel Mobil Sistemi devreye girerek zammın %75’i devlet tarafından Özel Tüketim Vergisi üzerinden karşılanacak.

Kalan 95 kuruş ise bu gece yarısı itibarıyla doğrudan pompa satış fiyatlarına eklenecek.

MOTORİNDE GÖZLER SAAT 16.00’DA

Motorin kullanıcıları (çiftçiler, nakliyeciler ve ulaşım sektörü) için durum daha da kritik. Platts endeksindeki değişim oranı şu an için %2,999 seviyesinde bulunuyor. Kurallara göre;

Değişim +%3 seviyesine ulaşırsa zam kararı kesinleşecek.

Eğer bu oran %3 kabul edilirse, motorine bu gece yarısı tam 2,28 TL zam yapılacak. Kesin karar bugün saat 16.00'da netlik kazanacak.

PLATTS ENDEKSİ NEDİR?

Halkın büyük bir çoğunluğunun aşina olmadığı ancak cebini doğrudan etkileyen bu sistemde fiyatlar; uluslararası ürün fiyatlama endeksi Platts'a göre belirleniyor. Endeksteki hareketlilik:

+%3'ü geçerse zam,

-%3'ün altına düşerse indirim gündeme geliyor.

SAVAŞIN FATURASI YİNE TÜKETİCİYE

ABD ve İran arasındaki gerilim, küresel piyasalarda Brent petrol ve motorin metrik ton fiyatlarını yukarı taşıdı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

