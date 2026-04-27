Banka banka mevduat oranları belli oldu: 500 bin TL’nin aylık getirisi değişti
Bankalar arasındaki mevduat faizi rekabeti hız kesmeden sürüyor. Nisan ayının son günlerine girilirken birçok banka faiz oranlarını art arda güncelleyerek yarışa dahil oldu. Güncellenen oranlarla birlikte 500 bin TL’lik birikimin aylık getirisi de yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Peki, en yüksek mevduat faizini hangi bankalar sunuyor? 500 bin TL’nin aylık kazancı ne kadar? İşte bankalara göre güncel mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin aylık getirisine dair detaylar...
500 BİN TL’NİN AYLIK GETİRİSİ BELLİ OLDU
Bankaların sağladığı faiz oranlarına göre, 500 bin TL’lik mevduatın aylık kazancı detaylı bir şekilde listede yer alıyor.
İşte banka banka 500 bin TL’nin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi...
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12 bin 658 TL
Vade Sonu: 512 bin 658 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13 bin 381 TL
Vade Sonu: 513 bin 381 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14 bin 104 TL
Vade Sonu: 514 bin 104 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 14 bin 285 TL
Vade Sonu: 514 bin 285 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14 bin 466 TL
Vade Sonu: 514 bin 466 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 15 bin 42 TL
Vade Sonu: 515 bin 42 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 415 TL
Vade Sonu: 515 bin 415 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 189 TL
Vade Sonu: 515 bin 189 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 15 bin 370 TL
Vade Sonu: 515 bin 370 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 13 bin 893 TL
Vade Sonu: 513 bin 893 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44,25
Net Kazanç: 14 bin 82 TL
Vade Sonu: 514 bin 82 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14 bin 880 TL
Vade Sonu: 514 bin 880 TL
MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bankalar üzerinden yapılan mevduat yatırımları, birikimlerini güvenli şekilde değerlendirmek isteyenler için öne çıkan seçeneklerden biri. Ancak faiz kazancını maksimize etmek için bazı kritik noktaları gözden kaçırmamak gerekiyor.
Faiz oranlarını kıyaslayın
Hesap açmadan önce farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını mutlaka karşılaştırın. İlk bakışta küçük görünen oran farkları, özellikle yüksek tutarlarda ve uzun vadede önemli kazanç farklarına yol açabilir.
Vade süresini doğru belirleyin
Mevduatın vadesi, elde edeceğiniz getiriyi doğrudan etkiler. Kısa vadeli hesaplar genellikle daha düşük kazanç sunarken, uzun vadeli yatırımlar daha yüksek faiz avantajı sağlayabilir. Ancak vade seçimini yaparken nakit ihtiyacınızı da göz önünde bulundurmanız önemli.