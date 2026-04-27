Banka banka mevduat oranları belli oldu: 500 bin TL’nin aylık getirisi değişti

Bankalar arasındaki mevduat faizi rekabeti hız kesmeden sürüyor. Nisan ayının son günlerine girilirken birçok banka faiz oranlarını art arda güncelleyerek yarışa dahil oldu. Güncellenen oranlarla birlikte 500 bin TL’lik birikimin aylık getirisi de yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Peki, en yüksek mevduat faizini hangi bankalar sunuyor? 500 bin TL’nin aylık kazancı ne kadar? İşte bankalara göre güncel mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin aylık getirisine dair detaylar...

500 BİN TL’NİN AYLIK GETİRİSİ BELLİ OLDU

Bankaların sağladığı faiz oranlarına göre, 500 bin TL’lik mevduatın aylık kazancı detaylı bir şekilde listede yer alıyor.

İşte banka banka 500 bin TL’nin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi...

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 658 TL

Vade Sonu: 512 bin 658 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13 bin 381 TL

Vade Sonu: 513 bin 381 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 104 TL

Vade Sonu: 514 bin 104 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 14 bin 285 TL

Vade Sonu: 514 bin 285 TL

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14 bin 466 TL

Vade Sonu: 514 bin 466 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 15 bin 42 TL

Vade Sonu: 515 bin 42 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15 bin 415 TL

Vade Sonu: 515 bin 415 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15 bin 189 TL

Vade Sonu: 515 bin 189 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 15 bin 370 TL

Vade Sonu: 515 bin 370 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 13 bin 893 TL

Vade Sonu: 513 bin 893 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44,25

Net Kazanç: 14 bin 82 TL

Vade Sonu: 514 bin 82 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14 bin 880 TL

Vade Sonu: 514 bin 880 TL

MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankalar üzerinden yapılan mevduat yatırımları, birikimlerini güvenli şekilde değerlendirmek isteyenler için öne çıkan seçeneklerden biri. Ancak faiz kazancını maksimize etmek için bazı kritik noktaları gözden kaçırmamak gerekiyor.

Faiz oranlarını kıyaslayın

Hesap açmadan önce farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını mutlaka karşılaştırın. İlk bakışta küçük görünen oran farkları, özellikle yüksek tutarlarda ve uzun vadede önemli kazanç farklarına yol açabilir.

Vade süresini doğru belirleyin

Mevduatın vadesi, elde edeceğiniz getiriyi doğrudan etkiler. Kısa vadeli hesaplar genellikle daha düşük kazanç sunarken, uzun vadeli yatırımlar daha yüksek faiz avantajı sağlayabilir. Ancak vade seçimini yaparken nakit ihtiyacınızı da göz önünde bulundurmanız önemli.