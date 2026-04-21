1 milyon liranın aylık getirisi banka banka belli oldu: Kazanç 30 bin lirayı geçti

Yatırımcıların düşük riskle düzenli getiri elde etmek amacıyla tercih ettiği vadeli mevduat hesaplarında güncel faiz oranları güncellendi.

Bankalar, 1 milyon TL’lik birikimini 32 gün vadede değerlendirmek isteyen müşteriler için farklı hesap türleri sunarken, “hoş geldin” kampanyaları kapsamında cazip getiri seçenekleriyle öne çıkıyor. Faiz oranları da bankadan bankaya değişiyor.

1 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ BELLİ OLDU

Bankaların sağladığı faiz oranlarına göre, 1 milyon TL’lik mevduatın aylık kazancı detaylı bir şekilde listede yer alıyor.

İşte banka banka 1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi...

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %35

Net Kazanç: 25.315,07 TL

Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL

HSBC

Faiz Oranı: %37

Net Kazanç: 26.761,64 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

Kuveyt Türk

Faiz Oranı: %39,16

Net Kazanç: 28.323,95 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.323,95 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 28.569,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

Akbank

Faiz Oranı: %39,75

Net Kazanç: 28.750,68 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.750,68 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %40,75

Net Kazanç: 29.473,97 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.473,97 TL

TEB

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 30.829,35 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.829,35 TL

Türkiye Finans

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 31.201,85 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL

Odeabank

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankalar aracılığıyla yapılan mevduat yatırımları, güvenli birikim yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak faiz gelirinden en iyi şekilde yararlanmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.

FAİZ ORANLARINI KARŞILAŞTIRIN

Mevduat hesabı açmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmak önem taşıyor. Küçük oran farkları, uzun vadede ciddi fark yaratabilir.

VADESİNE DİKKAT EDİN

Kısa vadeli mevduatlar genellikle daha düşük faiz getirirken, uzun vadeli hesaplar daha yüksek getiri sağlayabilir. Vade süresi, likidite ihtiyacınıza uygun olmalı.