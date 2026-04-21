1 milyon liranın aylık getirisi banka banka belli oldu: Kazanç 30 bin lirayı geçti
Yatırımcıların düşük riskle düzenli getiri elde etmek amacıyla tercih ettiği vadeli mevduat hesaplarında güncel faiz oranları güncellendi.
Bankalar, 1 milyon TL’lik birikimini 32 gün vadede değerlendirmek isteyen müşteriler için farklı hesap türleri sunarken, “hoş geldin” kampanyaları kapsamında cazip getiri seçenekleriyle öne çıkıyor. Faiz oranları da bankadan bankaya değişiyor.
1 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ BELLİ OLDU
Bankaların sağladığı faiz oranlarına göre, 1 milyon TL’lik mevduatın aylık kazancı detaylı bir şekilde listede yer alıyor.
İşte banka banka 1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi...
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL
HSBC
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Kuveyt Türk
Faiz Oranı: %39,16
Net Kazanç: 28.323,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.323,95 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39,75
Net Kazanç: 28.750,68 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.750,68 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 29.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.473,97 TL
TEB
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 30.829,35 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.829,35 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 31.201,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL
Odeabank
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bankalar aracılığıyla yapılan mevduat yatırımları, güvenli birikim yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak faiz gelirinden en iyi şekilde yararlanmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.
FAİZ ORANLARINI KARŞILAŞTIRIN
Mevduat hesabı açmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmak önem taşıyor. Küçük oran farkları, uzun vadede ciddi fark yaratabilir.
VADESİNE DİKKAT EDİN
Kısa vadeli mevduatlar genellikle daha düşük faiz getirirken, uzun vadeli hesaplar daha yüksek getiri sağlayabilir. Vade süresi, likidite ihtiyacınıza uygun olmalı.