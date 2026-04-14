2 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Yatırımcıların düşük riskle düzenli getiri sağlamak amacıyla tercih ettiği vadeli mevduat hesaplarında güncel faiz oranları belli oldu. Bankalar, 2 milyon TL birikimini 32 gün vadeyle değerlendirmek isteyen müşterilere farklı ürün seçenekleri sunuyor.

Bankaların mevduat yarışı kızıştı: 1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu

2 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Bankaların sağladığı faiz oranlarına göre, 2 milyon TL’lik mevduatın aylık kazancı detaylı bir şekilde listede yer alıyor.

İşte banka banka 2 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi...

TEB

Faiz Oranı:%45,00

Net Kazanç: 65.096 TL

Vade Sonu Toplam: 2.065.096 TL

Akbank

Faiz Oranı:%43

Net Kazanç: 62.202,74 TL

Vade Sonu Toplam: 2.062.202,74 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 60.756,16 TL

Vade Sonu Toplam: 2.060.756,16 TL

ING

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 60.756,16 TL

Vade Sonu Toplam: 2.060.756,16 TL

Enpara

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 57.139,73 TL

Vade Sonu Toplam: 2.057.139,73 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 57.139,73 TL

Vade Sonu Toplam: 2.057.139,73 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %36

Net Kazanç: 52.076,71 TL

Vade Sonu Toplam: 2.052.076,71 TL

MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankalar aracılığıyla yapılan mevduat yatırımları, güvenli birikim yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak faiz gelirinden en iyi şekilde yararlanmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.

FAİZ ORANLARINI KARŞILAŞTIRIN

Mevduat hesabı açmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmak önem taşıyor. Küçük oran farkları, uzun vadede ciddi fark yaratabilir.

VADESİNE DİKKAT EDİN

Kısa vadeli mevduatlar genellikle daha düşük faiz getirirken, uzun vadeli hesaplar daha yüksek getiri sağlayabilir. Vade süresi, likidite ihtiyacınıza uygun olmalı.