ABD'li dev banka Türkiye için fikrini değiştirdi kötü haberi verdi: Yükselecek!

Bank of America (BofA), nisan ayı enflasyon verilerinin kamuoyuna duyurulmasının ardından Türkiye için hazırladığı ekonomi raporunu paylaştı. Ekonomist Hande Küçük imzalı raporda, verilerin genel tabloda enflasyonist baskıların tırmanışta olduğunu kanıtladığı belirtildi.

ENFLASYON TAHMİNİNDE BÜYÜK ARTIŞ

BofA, nisan ayındaki sürpriz artışın ardından 2026 yıl sonuna dair projeksiyonlarını değiştirdi:

Eski Tahmin: %28,5

Yeni Tahmin: %30

Bu milyonlar için kötü bir güncelleme olurken, bankanın bu kararında Nisan ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın sürmesi etkili oldu.

MERKEZ BANKASI ‘SABIR’ MODUNDA KALACAK

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasına dair beklentiler de yer aldı.

BofA analistleri, enflasyondaki katılık nedeniyle Merkez Bankası’nın politika faizlerini (mevcut %37 seviyesi) uzun bir süre daha sabit tutacağını tahmin ediyor. Bu durum, piyasalarda kısa vadede bir faiz indirimi beklentisinin rafa kalktığını gösteriyor.

PETROL VE ENERJİ BASKISI SÜRÜYOR

Küresel piyasalardaki jeopolitik risklerin enerji maliyetleri üzerindeki etkisi de rapora yansıdı. BofA, 2026 yılı için ortalama Brent petrolü tahminini varil başına 93 dolar seviyesinde sabit tuttu. Yüksek petrol fiyatlarının, Türkiye’nin enerji ithalat faturası ve dolaylı olarak enflasyon üzerinde baskı kurmaya devam edeceği hatırlatıldı.