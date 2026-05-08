ABD'li dev banka Türkiye için fikrini değiştirdi kötü haberi verdi: Yükselecek!

ABD'li dev banka Türkiye için fikrini değiştirdi kötü haberi verdi: Yükselecek!
Yayınlanma:
ABD’li yatırım bankası BofA, Türkiye ekonomisine dair enflasyon beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Nisan ayında enflasyonun beklentileri aşmasıyla birlikte banka, 2026 yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti.

Bank of America (BofA), nisan ayı enflasyon verilerinin kamuoyuna duyurulmasının ardından Türkiye için hazırladığı ekonomi raporunu paylaştı. Ekonomist Hande Küçük imzalı raporda, verilerin genel tabloda enflasyonist baskıların tırmanışta olduğunu kanıtladığı belirtildi.

ENFLASYON TAHMİNİNDE BÜYÜK ARTIŞ

2021/12/02/hiperenflasyon.jpg

BofA, nisan ayındaki sürpriz artışın ardından 2026 yıl sonuna dair projeksiyonlarını değiştirdi:

Eski Tahmin: %28,5

Yeni Tahmin: %30

Bu milyonlar için kötü bir güncelleme olurken, bankanın bu kararında Nisan ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın sürmesi etkili oldu.

MERKEZ BANKASI ‘SABIR’ MODUNDA KALACAK

2024/07/03/tcmb3.webp

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasına dair beklentiler de yer aldı.

Dev banka beklentileri aşan Türkiye tahminini açıkladı: Enflasyon ve faiz rakamları şaşırttıDev banka beklentileri aşan Türkiye tahminini açıkladı: Enflasyon ve faiz rakamları şaşırttı

BofA analistleri, enflasyondaki katılık nedeniyle Merkez Bankası’nın politika faizlerini (mevcut %37 seviyesi) uzun bir süre daha sabit tutacağını tahmin ediyor. Bu durum, piyasalarda kısa vadede bir faiz indirimi beklentisinin rafa kalktığını gösteriyor.

PETROL VE ENERJİ BASKISI SÜRÜYOR

Küresel piyasalardaki jeopolitik risklerin enerji maliyetleri üzerindeki etkisi de rapora yansıdı. BofA, 2026 yılı için ortalama Brent petrolü tahminini varil başına 93 dolar seviyesinde sabit tuttu. Yüksek petrol fiyatlarının, Türkiye’nin enerji ithalat faturası ve dolaylı olarak enflasyon üzerinde baskı kurmaya devam edeceği hatırlatıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Ekonomi
1. Dünya Savaşı biterken kurulmuştu: İflas başvurusu yaptı
1. Dünya Savaşı biterken kurulmuştu: İflas başvurusu yaptı
Son dakika | Bayram öncesi harekete geçtiler! Otobüs biletlerine istenen zam oranı belli oldu!
Son dakika | Bayram öncesi harekete geçtiler! Otobüs biletlerine istenen zam oranı belli oldu!