Son dakika | Bayram öncesi harekete geçtiler! Otobüs biletlerine istenen zam oranı belli oldu!

Son dakika haberi... Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, bir otobüs deposunun 25 bin TL’ye dolduğunu belirterek bilet fiyatlarına %20 oranında zam talep etti.

Kurban Bayramı tatili öncesinde şehirlerarası otobüs taşımacılığı sektöründen zam talebi belli oldu. İran-İsrail-ABD eksenindeki gerilim ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla tırmanan akaryakıt fiyatları, otobüs biletlerine yansımak üzere.

"BİR DEPO 25 BİN LİRAYA DOLUYOR"

Ankara Otobüsçüler Dernek Başkanvekili Metin Önal, artan maliyetlerin artık çevrilemez boyuta ulaştığını belirterek şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Bazı firmalar ikramda bile zorlanıyor. Bir depo yaklaşık 25 bin TL civarında doluyor. Bu fiyat zammını yapmak zorunda kalıyoruz."

TOFED’DEN %20 ZAM TALEBİ

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, artan akaryakıt giderleri ve ulaştırma maliyetleri nedeniyle bilet fiyatlarına yüzde 20 zam yapılmasını istiyor.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla talebin patlaması beklenirken, otobüsçüler zarar etmemek için fiyat güncellemesinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

