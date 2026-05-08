1. Dünya Savaşı biterken kurulmuştu: İflas başvurusu yaptı

Almanya’da klasik traktör dünyasının efsane isimlerinden, bir asırlık maziye sahip Egelseer Traktör, ekonomik krize yenik düşerek geçici iflas başvurusunda bulundu.

Almanya’nın bir asırlık devi Egelseer Traktoren GmbH (Egelseer Traktör), mali darboğazda.

Bavyera eyaletinin Fürth kentinde, 1918 yılından bu yana tarım dünyasına hizmet veren Egelseer Traktoren GmbH, mahkemeye başvurarak geçici iflas sürecini başlattı.

Mahkeme, şirketin geleceğini belirlemek üzere geçici bir iflas yöneticisi atarken, 108 yıllık tecrübenin nasıl bu noktaya geldiği merak konusu oldu.

KLASİK TRAKTÖR TUTKUNLARININ "CAN DAMARIYDI"

Şirket, özellikle 1992 yılında üretimi sona eren Alman devi Schlüter’in dünya genelindeki yedek parça ve servis haklarını elinde bulundurmasıyla tanınıyor. Bugün binlerce klasik traktör koleksiyoncusu ve "oldtimer" meraklısı için Egelseer, parçası bulunmayan makinelerin tek adresi konumundaydı.

SATIŞLARDA SERT DÜŞÜŞ, ATÖLYEDE YOĞUNLUK

Şirketi iflasın eşiğine getiren temel nedenin, traktör parçası satışlarında yaşanan sert düşüş olduğu belirtiliyor.

Yerel kaynaklara göre:

Yedek parça ticaretindeki talep daralması nakit akışını bozdu.

Şirket yöneticisi Dietmar Helm, atölye kısmının hâlâ yoğun çalıştığını ve müşterilere hizmet vermeye devam ettiklerini açıkladı.

Helm, bu başvurunun "uzun değerlendirmeler sonucu alınmış bilinçli bir adım" olduğunu vurguladı.

TEMMUZ AYINA KADAR ÇÖZÜM ARANACAK

Şirket çalışanlarının maaşları şimdilik iflas fonu tarafından güvence altına alındı. Yönetim ve atanan kayyum, Temmuz ayına kadar şirketi kurtaracak bir formül veya yeni bir yatırımcı bulmak için çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

