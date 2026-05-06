9 gün bayram açıklanır açıklanmaz... Otobüs biletlerine jet hızında zam yolda

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının üzerinden 24 saat geçmeden ulaşım sektöründe zam sinyalleri verilmeye başlandı. Vatandaşlar sosyal medyada bilet fiyatlarına tepki gösterdi.

BİLET FİYATLARI UÇTU

Bir sosyal medya kullanıcısı, İstanbul-Hatay uçak biletlerinin 5 bin liradan başladığını belirterek, “Allah sizi bildiği gibi yapsın ya bayramda memlekete gitmek bile lüks” ifadelerini kullandı. İstanbul-Ankara uçak bileti 1500-2000 lira, otobüs bileti 1100-1400 lira arasında seyrediyor. İstanbul-İzmir uçak bileti 3000-5000 lira, otobüs bileti 1300-1500 lira. İstanbul-Gaziantep gibi uzun mesafelerde ise uçak bileti 6000-7300 lira, otobüs bileti 1800-2100 lira arasında değişiyor.

OTOBÜSÇÜLERDEN YÜZDE 20 ZAM UYARISI

Sözcü'nün haberine göre Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, son beş yılda seyahat talebinin yüzde 50 düştüğünü belirterek, “Akaryakıt, otoyol gibi maliyetlerimiz arttığı için sektör, iş olmamasına rağmen zam yapmak zorunda kalıyor. Yaz dönemine girerken yeniden bir yüzde 20’lik zam gelir” dedi.

HAVAYOLUNDA TAVAN FİYAT AŞILDI

Ulaştırma Bakanlığı’nın belirlediği tavan fiyatlara geçen ay yüzde 14 zam gelmiş ve iç hat biletlerde tavan fiyat 6 bin 990 liraya yükselmişti. Ancak sektörde bilet fiyatları şimdiden bu tutarı geçti. Havayolu şirketlerinin yeni bir zam daha yapabileceği konuşulmaya başlandı.