Son Dakika | Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi...Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Malatya-Adıyaman kara yolunda şehirler arası yolcu otobüsü devrildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FB 5349 plakalı Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

4 ÖLÜ 15 YARALI

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. (AA)-(DHA)

MALATYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kazaya ilişkin sosyal medya X hesabından açıklama yaptı.

Vali Yavuz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden bir yolcu otobüsünün Doğanşehir İlçesi sınırlarında kaza yaptığı öğrenilmesi üzerine Valiliğimiz koordinasyonunda;

Emniyet ve Jandarma Birimlerimiz, Sağlık Ekiplerimiz ve Ambülanslar, Afad ve İtfaiye teşkilatımız ve diğer ekiplerimiz olay yerine süratle intikal etmişlerdir.

Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden daha sonra bilgi verilecektir.

Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

