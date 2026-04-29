Son Dakika | İzmir'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Son Dakika haberi...İzmir'de freni patlayan TIR, karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu 10 araca çarptı. Kazada 2 kişinin hayatını kaybetti, 2'si polis memuru olmak üzere 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan TIR, karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu araçlara çarptı.

POLİS ARACI DAHİL 10 ARACA ÇARPTI

Manisa yönünden Bornova yönüne doğru seyir halinde olduğu öğrenilen TIR, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

TIR, karşı şeritte bulunan aralarında polis aracının da bulunduğu 10 araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2'Sİ POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si polis memuru olmak üzere 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kazada yaralanan 2 polis memurunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

