Anaokulu etkinliği yarıda kesildi: Öğretmenin kafasına tabela düştü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu bahçesinde düzenlenen gösteri sırasında, rüzgarın etkisiyle savrulan bir tabela öğretmen ve öğrencilerin üzerine düştü.

ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine Demokrasi Mahallesi'ndeki okula 112 Acil Çağrı ekipleri sevk edildi.

Kafasına tabela isabet eden öğretmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Okul bahçesinde yaşanan ve büyük korkuya neden olan o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)