Ekmek almaya giderken canından oldu!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, marketten ekmek alıp evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Feriha Kapitan, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, yaşlı kadının yakınları acı haberle yıkıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, evinin hemen karşısındaki marketten ekmek alan 74 yaşındaki Feriha Kapitan, dönüş yolunda hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek için adım atan yaşlı kadına, G.K. (60) yönetimindeki 16 BTD 66 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak sert zemine düşen Kapitan, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların büyük paniğiyle birlikte durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

HASTANEDE ACI BEKLEYİŞ YERİNİ GÖZYAŞLARINA BIRAKTI

İhbar üzerine kaza mahalline hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla apar topar Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Feriha Kapitan, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen ne yazık ki kurtarılamayarak hayata veda etti.

Kazanın ardından telaşla hastaneye koşan yaşlı kadının yakınları, aldıkları acı haberle adeta sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan aileyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü G.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürülürken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)

