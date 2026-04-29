Ekmek almaya giderken canından oldu!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ekmek alıp evine dönerken hafif ticari aracın çarptığı 74 yaşındaki Feriha Kapitan, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, evinin hemen karşısındaki marketten ekmek alan 74 yaşındaki Feriha Kapitan, dönüş yolunda hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kesilen ağaç kamyonetin üzerine devrildi: Şoför hayatını kaybetti!

Yolun karşısına geçmek için adım atan yaşlı kadına, G.K. (60) yönetimindeki 16 BTD 66 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak sert zemine düşen Kapitan, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların büyük paniğiyle birlikte durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

HASTANEDE ACI BEKLEYİŞ YERİNİ GÖZYAŞLARINA BIRAKTI

İhbar üzerine kaza mahalline hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla apar topar Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Feriha Kapitan, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen ne yazık ki kurtarılamayarak hayata veda etti.

Kazanın ardından telaşla hastaneye koşan yaşlı kadının yakınları, aldıkları acı haberle adeta sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan aileyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü G.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürülürken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)