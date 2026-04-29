Kesilen ağaç kamyonetin üzerine devrildi: Şoför hayatını kaybetti!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yol kenarında kesimi yapılan bir çam ağacının seyir halindeki kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Olay, Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Temel Kurt idaresindeki kamyonet seyir halindeyken, yol kenarında kesimi gerçekleştirilen çam ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın üzerine devrildi. Ağacın altında kalan kamyonetin sürücüsü Temel Kurt, araç içerisinde sıkıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak 1 şüphelinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (AA)