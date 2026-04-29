Kesilen ağaç kamyonetin üzerine devrildi: Şoför hayatını kaybetti!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kesim sırasında üzerine çam ağacı devrilen kamyonetin sürücüsü Temel Kurt hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yol kenarında kesimi yapılan bir çam ağacının seyir halindeki kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Olay, Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Temel Kurt idaresindeki kamyonet seyir halindeyken, yol kenarında kesimi gerçekleştirilen çam ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın üzerine devrildi. Ağacın altında kalan kamyonetin sürücüsü Temel Kurt, araç içerisinde sıkıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Belediye kazı yaparken insan kemikleri çıktı! Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldıBelediye kazı yaparken insan kemikleri çıktı! Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak 1 şüphelinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Türkiye
'Kaçak tütün' operasyonu! Binlerce makaron ele geçirildi
'Kaçak tütün' operasyonu! Binlerce makaron ele geçirildi
Bakanlık harekete geçti: Çocuk terliği piyasadan toplatıldı!
Bakanlık harekete geçti: Çocuk terliği piyasadan toplatıldı!