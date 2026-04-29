6 gün yıllık izin alan 16 gün tatil yapabilecek!

2026 Mayıs ayında resmi tatillerin birbirine yakın olması, çalışanlar için kısa izinlerle uzun bir tatil planı yapma fırsatı sunuyor.

Özellikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’nın takvimde yakın tarihlere denk gelmesi, doğru bir planlamayla uzun süreli bir dinlenme imkânı yaratıyor.

Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs’ta başlayıp bayram 30 Mayıs’ta sona ererken, bu iki özel gün arasındaki iş günleri stratejik şekilde değerlendirilebiliyor.

5,5 GÜN İZİNLE 16 GÜN TATİL

18, 20, 21, 22, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde toplam 5,5 gün izin alan çalışanlar, 16 Mayıs Cumartesi’den 31 Mayıs Pazar’a kadar kesintisiz 16 gün tatil yapabildiği ifade edildi.