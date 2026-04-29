Kent merkezinde yaban domuzu paniği: 3 kişi yaralandı

Batman'da 27 Nisan’da saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, kent merkezine yaban domuzu indi.

Yaya geçidindeki adama yaban domuzu çarptı

3 KİŞİ YARALANDI

Sokaklarda dolaşan yaban domuzu, farklı noktalarda karşısına çıkan 3 kişiyi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAÇTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Domuzun kaçtığı sırada, Turgut Özal Bulvarı’nda yaya geçidinden geçen bir kişiye çarparak düşürdüğü anlar ise cep telefonuyla kayda alındı. Yaban domuzu, bir süre sonra gözden uzaklaştı.

"KORNAYA BASILINCA DAHA ÇOK SALDIRGANLAŞTI"

Olayın görgü tanıklarından esnaf Nurullah Dağ, yaban domuzunu gördüğünde çok şaşırdığını ifade ederek, "Dükkanımı kapatmıştım. Arabama binip eve gidecektim ki insanların koşuşturduğunu gördüm. Sonra baktığımda yaban domuzunun insanların ve araçların arasında koştuğunu, bir vatandaşa çarptığını gördüm" dedi.

İnsanların panik halinde kornaya basmasıyla domuzun daha çok yabanileşmeye başladığını ve saldırganlaştığını anlatan esnaf, "Daha önce köylerde, çay kenarlarında, tarlalarda vatandaşlarımız muhakkak karşılaşmıştır ama şu ana kadar kent merkezinde ilk defa oluyor. Vatandaşlar korna çalınca, bağırıp çağırınca domuz da biraz daha ürktü. Ben de o esnada gördüğüm zaman çok şaşırdım. İlginç bir durum hepimiz için" diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Nisan günü saat 23.00 sularında Batman şehir merkezinde bir yaban domuzu görülmesi ihbarı üzerine; Valiliğimiz koordinesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye personellerinden oluşan ekipler tarafından ihbarların yapıldığı bölgelerde incelemeler yapılmış olup, Valiliğimiz koordinesinde hızlı ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu yaban domuzunun vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı ve toplum sağlığını tehdit ettiği tespit edilmiş; bu kapsamda gerekli müdahale gerçekleştirilerek hayvan etkisiz hale getirilmiştir. Hayvanın yaraladığı 3 vatandaşımız, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından taburcu edilmiştir. Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından, benzer olayların tekrar yaşanmaması amacıyla yaban hayvanlarının muhtemel geçiş güzergahlarında gözlem ve kontrol faaliyetlerine başlanmış olup, bu çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması adına gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmaya devam edilecektir." (DHA)