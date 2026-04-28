Yaya geçidindeki adama yaban domuzu çarptı

Batman'da dün gece saatlerinde kentin en işlek noktalarına kadar inen yaban domuzu, sokaktaki vatandaşlara saldırdı. Farklı noktalarda yaşanan olaylarda 3 kişi yaralanırken, saldırı anları yaya geçidinde cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Batman şehir merkezinde meydana geldi. Doğal ortamından çıkarak kent merkezine kadar inen ve sokaklarda dolaşan yaban domuzu, kentin farklı noktalarında vatandaşlarla karşı karşıya geldi. Domuz, sokakta bulunduğu sırada karşısına çıkan 3 kişiye saldırarak yaralanmalarına neden oldu.

YAYA GEÇİDİNDEKİ SALDIRI KAMERADA

Kentin işlek noktalarından biri olan Turgut Özal Bulvarı'nda yaban domuzunun bir vatandaşa saldırdığı anlar, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin, doğrudan yaban domuzunun saldırısına uğradığı görülüyor.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaban domuzunun saldırısı sonucu yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehir merkezinde saldırıları gerçekleştiren yaban domuzu, bir süre sonra gözden uzaklaştı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

