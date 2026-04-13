Tekirdağ'da görüntülendiler: Aynı güzergahta gidip geri döndüler

Yaban hayatını gözlemlemek amacıyla hayvanseverler tarafından Ganos Dağı'ndaki ormana kurulan fotokapana yansıyan görüntülerde, 3 karacanın dolaştığı görüldü.

Doğal ortamlarında görüntülenen karacaların bir süre bölgede hareket ettiği görüntülerde yer aldı.

BELİRLİ BİR SÜRE AYNI GÜZERGAHI TAKİP ETTİLER

Gece kaydedilen diğer görüntüde ise domuz sürüsünün ormanda toplu halde ilerlediği görüldü. Sürünün belirli bir süre aynı güzergahı takip ettiği, ardından yine aynı yolu kullanıp geri döndüğü gözlemlendi.

Domuzların sayıca fazla olması ve birlikte hareket etmesi, bölgedeki yaban hayatının yoğunluğunu ortaya koydu. (DHA)