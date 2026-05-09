Caretta carettaların yumurtlama dönemi başladı

İztuzu Sahili’nde nesli tehlike altındaki caretta carettalar yumurtlamaya başladı. DEKAMER ekipleri, sezonun ilk 3 yuvasını tespit ederken koruma ve izleme çalışmalarının gönüllülerle birlikte sürdüğünü açıkladı.

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili’nde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağaları yumurtlamaya başladı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bu sezonun ilk yuvaları da kayıt altına alındı.

Avrupa’nın önde gelen sahilleri arasında gösterilen İztuzu Plajı, caretta carettaların önemli üreme alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü destekli “koruma-kullanma dengesi” projesi doğrultusunda DEKAMER ekipleri bölgede düzenli izleme faaliyetleri yürütüyor. Kumsala çıkan dişi kaplumbağalar, yaklaşık 50-60 santimetre derinliğinde açtıkları çukurlara yumurtalarını bırakıyor. Yumurtalardan çıkan yavrular ise yaklaşık 50 gün sonra denize ulaşmak için yolculuğa başlıyor.

"BU YILIN İLK 3 YUVASINI TESPİT ETTİK"

DEKAMER Proje Asistanı Fatih Polat, gönüllülerin katılımıyla birlikte kumsalda yuvalama sezonuna hazırlık kapsamında kafeslerin taşınması, ölçü alanlarının işaretlenmesi, direklerin kontrolü gibi bütün çalışmaların yapıldığını belirtti. Polat, "Kumsalda an itibarıyla bu yılın ilk 3 yuvasını tespit ettik. Çalışmalarımızı gönüllü arkadaşlarımızın katılımıyla sürdürüyoruz. Sabah erken saatlerde ziyaretçilerimiz gelmeden önce kumsalı kontrol ediyoruz. Gün içerisinde ziyaretçilerimizi kaplumbağalarımız ve merkezimiz hakkında bilgilendiriyoruz" dedi.

Çalışmalar, hem yumurtaların korunmasını hem de yavruların güvenli şekilde denize ulaşmasını sağlamak amacıyla sezon boyunca sürdüğü ifade ediliyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

