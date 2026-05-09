Huzurevindeki yaşlıları dövüp yüzüne tüküren vicdansız tutuklandı

Beylikdüzü'nde bulunan yaşlı bakımevine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, personelin iterek yere düşürdüğü hastayı darbettiği görüldü. Derbedilen hasta kafasından yaralandı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen başka bir görüntüde ise, personelin hastanın yüzüne tükürdüğü görülürken, bir diğer görüntüde ise bakımevine gelen yaralı hastanın yakını kurum çalışanlarına tepki gösterdi.

O ÇALIŞAN TUTUKLANDI

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kurum müdürü, hastaları darbeden 2 çalışan ve görüntüleri çeken kişi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

2 hastayı darbedip yüzüne tüküren bakımevi çalışan S.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 27.04.2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir.

Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir.

Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Aynı bakımevinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hastalara verilen yemeklerin yerlere döküldüğü, yatak çarşaf ve yorganların pis olduğu görüldü.

"BABAMA YÜZDE 100 DARP RAPORU VERİLDİ"

Aynı bakımevinde 62 yaşındaki babası Selahattin Avcı'nın da geçtiğimiz yıl şiddet gördüğünü öne süren Gülistan Avcı, şu ifadeleri kullandı: