Feyza'nın hayatını zindana çeviren nişanlı katili SEGBİS'den ifade vermeyi reddetti

Isparta’da geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen kan dondurucu cinayete dair detaylar ortaya çıktı. 2023 yılından bu yana devam eden sistematik taciz, 22 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Modernevler Mahallesi’nde geçtiğimiz yaşanan olayda, İsmail Özdemir nişanlısı Feyza Tanrıkulu’nu 2023 yılından beri taciz eden Nafiz Gürbüz ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gürbüz, tabancasıyla Özdemir’e ateş açtı.

Göğsünden ve kalbinden vurulan Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feyza Tanrıkulu’nun, saldırgan hakkında daha önce defalarca şikayetçi olduğu KADES uygulaması üzerinden dahi yardım istediği ancak tacizlerin son bulmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Nafiz Gürbüz, saklandığı akrabasının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da nişanlısını sistematik tacizden korumak isterken öldürülen İsmail Özdemir davasında, sanığın salonda hazır bulunma talebi üzerine duruşma ertelendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açılan Nafiz Gürbüz'ün yargılandığı davaya Isparta 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bir süre önce eşinden ayrıldığı ve 1 kız babası olduğu belirtilen Nafiz Gürbüz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

SAVUNMA YAPMADI, ŞART KOŞTU

Mahkeme başkanının iddianameyi okuyup okumadığını sorması ve hakkındaki suçlamayla ilgili savunma yapmasını istemesi üzerine Nafiz Gürbüz, duruşma salonunda hazır olduğunda ifade vermek istediğini, savunma yapmayacağını söyledi.

Avukatı da iddianameyle ilgili savunmasını müvekkilinin ifadesinin alınmasından sonra yapacaklarını belirterek, süre istedi.

BABANIN FERYADI: "NE İSTEDİN OĞLUMDAN?"

İsmail Özdemir'in annesi İlkay ve babası Müslüm Özdemir, müdahil olarak katıldıkları davada mahkeme başkanının, "Sanıktan davacı ve şikayetçi misiniz" sorusuna, baba Müslüm Özdemir, "Sonuna kadar şikayetçiyim hakim bey. Gereken cezayı almasını istiyorum. Benim 22 yaşına getirdiğim oğlumun ne suçu vardı da öldürdü? Ne istedin benim oğlumdan? Yere sık, havaya sık neden oğluma sıkıyorsun" cevabını verdi.

Anne İlkay Özdemir ise "Oğlumu hayattan kopardı. Hak ettiği cezayı alsın. Şikayetçiyim" dedi.

"İNDİR SİLAHINI DİYE BAĞIRIYORDU"

Olay anlarına şahit olan Yusuf Akdeniz de mahkemede tanık olarak dinlendi. Akdeniz, olay gecesi saat 01.00 sıralarında evinin bahçesinde çim sulaması yaptığı sırada 2 erkeğin ağız dalaşına ilişkin sesler üzerine bahçe kapısından baktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Karanlıkta tam yüzlerini seçemediğim 2 şahsın yaklaşık 1 metre mesafede birbirleriyle tartıştıklarını, birinin elinde diğerine doğrultulmuş tabanca olduğunu fark ettim. Şahıs diğerine 'İndir silahını' diye bağırıyordu. Sonra tabancalı şahıs beyaz aracına doğru yürüdü ve araca binip kapıyı kapattığı diğer şahıs ona doğru koşup kapısını açmaya çalıştığı esnada 2 el silah sesi duydum. Ateş eden şahıs aracıyla hızla uzaklaşırken, diğer şahsın hareket etmediğini görünce vurulduğunu anlayıp 112'ye haber verdim. Ambulans 3-4 dakika içerisinde geldi. Ben de doktor gelince yaralıya yaklaştım. Göğüs bölgesinden vurulmuş ve nefes almakta zorlanıyordu. Gördüklerim bundan ibaret.

"BEN NE ZAMAN EVDEN ÇIKSAM HEMEN PEŞİME DÜŞERDİ"

Maktulün nişanlısı olan Feyza Tanrıkulu, mahkemede tanık olarak dinlendi. Nafiz Gürbüz'ün 2023 yılından bu yana kendisini taciz ettiğini, anlatan Feyza Tanrıkulu, şu sözleri kullandı:

Kendisi karşı komşumuz olur. Benimle arkadaş olmak istediğini söylediğinde kabul etmedim. Ben ne zaman evden çıksam hemen peşime düşer ve yolda, iş yerimde sürekli bana sözlü tacizde bulunurdu. Beni istemeye annesini eve gönderdiğinde böyle bir şeyin olmayacağını söyleyip gönderdik ama bir türlü peşimi bırakmadı.

"NİŞANLIM İSMAİL, ONU HİÇ TANIMAZDI"

İfadesinde olay gecesini de anlatan Feyza Tanrıkulu sözlerine şöyle devam etti:

Nişanlım İsmail, onu hiç tanımazdı. Olay günü biz arkadaşım H. ile İsmail'in arabasının içinde meyve suyu içerken, Nafiz yine kendi aracı ile 2-3 kez yanımızdan yavaşça geçip aracın içine baktı. Biz rahatsız olup arkadaşım H. ile eve geçtik. İsmail'e de eve gitmesini, bulaşmamasını söyledim. İsmail, Nafiz ile beni rahatsız etmemesi konusunda 'güzelce konuşacağım' diyerek aracıyla ayrıldı. Eve geldiğimde İsmail'i görüntülü aradım ve nerede olduğunu sordum. 'Yoldayım' dedi. Daha sonra telefonu kapattı, tekrar aradım meşgule attı. Balkonda oturduğumuz sırada silah sesine benzer bir ses duyunca ısrarla aradım ama açmayınca telaşa kapıldım. Arkadaşımın motosikletiyle o bölgede İsmail'i aramaya başladık. Bir süre sonra ambulansın ışıklarını görünce oraya yöneldik. Ambulans içerisinde İsmail'i kanlar içerisinde gördüm.

Şikayetçi Feyza Tanrıkulu, daha önce 1 kez uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen şahsın tacize ısrarla devam ettiğini vurguladı.

KADES UYGULAMASI ÜZERİNDEN YARDIM İSTEMİŞ

Yaşadığı korku dolu anları aktaran Tanrıkulu, olaydan bir ay önce bir arkadaşıyla parka gittiği esnada şahsın yeniden karşısına çıktığını ve o an panikle KADES uygulaması üzerinden yardım çağırdığını ifade etti. Süreci anlatmaya devam eden Feyza Tanrıkulu, "Bekçiler geldi ama şahıs uzaklaşmış olunca bir işlem yapılmadı" diye sözlerini sürdürdü.

Sosyal medyada yankı uyandıran olayda, genç kadının şikayetçi olması ve güvenlik önlemlerine rağmen tacizlerin kesilmediğine dikkat çekildi.

"ŞİKAYETE GİTTİM. POLİS BANA 'ŞAHIS AKSİNİ İSPAT EDERSE PARA CEZASI ALIRSIN' DEYİNCE ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİM"

Mahkemede tanık olarak dinlenen Feyza Tanrıkulu'nun annesi Sultan Tanrıkulu daha önce polise gidip şikayetçi olduğunu ve tacizlerin bitmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Biz bu eve taşındığımız günden bu yana Nafiz gözleriyle kızımı taciz etmeye başladı. Daha sonra takip etmeye, laf atmaya başladı. Annesini de evlenmek için bize gönderdi ve biz bu işin olmayacağını anlattık. Şikayetçi de olduk. Vazgeçmedi. Hatta bir defasında kendisine 'Sen nasıl bir insansın. Biz komşuyuz. Koruyup kollayacağına rahatsız ediyorsun. Bak senin de kızın var. Senin kızına bunu yapsalar razı olur musun' dediğimde 'Kızımı bu işe karıştırma' dedi.

"BU İŞE DAHA FAZLA KARŞI ÇIKARSANIZ FEYZA ORTADAN YOK OLUR"

Sanığın bir defasında telefonda tehdit ettiğini anlatan Sultan Tanrıkulu, "Bana 'Bu işe daha fazla karşı çıkarsanız Feyza ortadan yok olur' dedi. Bunun üzerine şikayete gittim. Polis bana 'Şahıs aksini ispat ederse para cezası alırsın' deyince şikayetten vazgeçtim. Şahıs benim kızımı kendisine emanet ettiğimi söylemiş. Ben ona kızımı falan emanet etmedim. 'Komşuyuz kızımı koruyacağına rahatsız ediyorsun' sözümü bu şekilde kullanıyor." dedi.

Mahkeme heyeti bir dahaki celsede sanığın salonda bizzat hazır edilmesine ve iddianameye karşı savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)