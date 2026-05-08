Genç kadın otobüs durağındaki tacizciyi kayda aldı: Akılalmaz ifadeyle serbest kaldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir otobüs durağında yaşanan iğrenç taciz olayı, yargı süreciyle birlikte yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. 28 yaşındaki Kübra Ak, arkadaşını beklediği sırada 56 yaşındaki M.B. tarafından maruz kaldığı çirkin saldırıyı soğukkanlılıkla cep telefonuna kaydetti.

Görüntülerle tescillenen tacize rağmen, sanığın ilk duruşmada serbest bırakılması akıllara durgunluk verdi.

GENÇ KADIN OTOBÜS DURAĞINDAKİ TACİZCİYİ KAYDA ALDI

İşte Kocaeli Gazetesi'nden Nuray Taze'nin haberine göre, olay 4 Nisan günü Hamit Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Kübra Ak, durakta beklerken daha önce de kendisini rahatsız eden iki çocuk babası M.B.’nin taciziyle karşılaştı.

Şüphelinin çevredekilerin varlığına aldırmadan cinsel organıyla oynayarak kendisini taciz ettiği anları saniye saniye kaydeden Ak, tacizcinin kendisine yaklaşarak “Ben hovardayım, hovarda” dediğini ve tepki görünce de “Seni terk eder giderim” diyerek uzaklaşmaya çalıştığını belirtti.

Genç kadının ihbarı üzerine olay yerinde gözaltına alınan M.B., sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKILALMAZ İFADEYLE SERBEST KALDI

Yaklaşık bir ay süren tutukluluk halinin ardından davanın ilk duruşması görüldü. Sanık M.B., mahkemede kendisine iftira atıldığını savunarak suçlamaları reddetti.

Duruşmaya damga vuran an ise sanık avukatının savunması oldu. Avukatın, Ak tarafından çekilen ve taciz anını açıkça gösteren kayıtların “yanlış anlaşılmaya müsait” olduğunu ve suç teşkil etmediğini iddia etmesi üzerine mahkeme heyeti şaşırtan bir karara imza attı.

Sanık M.B., adli kontrol şartıyla tahliye edilerek serbest bırakıldı.

YA ÇOCUK OLSAYDI?

Kübra Ak, tahliye kararı sonrası yaşadığı üzüntüyü ve endişeyi dile getirdi. Olayın yaşandığı bölgenin bir okul yakınında olduğuna dikkat çeken Ak, “Ben yaşımdan dolayı niyetini anlayabilirim ama küçük çocuklar kötü niyeti anlamayabilir. Bu insan her şeyi yapabilir” sözleriyle aileleri uyardı.

Kendi bedeninin kimsenin zevk aracı olmadığını vurgulayan genç kadın, tek isteğinin adaletin yerini bulması olduğunu belirterek hukuk mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.