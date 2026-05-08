Samsun'da 8 yıl önce merakla girdiği kispet atölyesinden çıkmayan Kübra Yılmaz, bugün Türkiye'nin ilk kadın kispet ustalarından biri olarak mesleğini sürdürüyor.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Kübra Yılmaz (32), yağlı güreşlerin simgesi kispeti diken ender kadın ustalar arasında yer alıyor. Usta Celal Keleş'in yönlendirmesiyle 8 yıl önce atölyeye adım atan Yılmaz, eşi Hıfsı Yılmaz (33) ile birlikte aynı tezgahta çalışıyor.

Dana derisinden üretilen kispetin bacak dikişini ve kasnak yapımını üstlenen Yılmaz, günde ortalama 10 parça tamamlıyor. Fiziksel zorluklarına karşın kısa sürede işin tüm inceliklerini öğrenen Yılmaz, geleneksel bir zanaatı yaşatmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguluyor.

"BAŞARI CESARETLE BAŞLAR"

“Türkiye’de kispet diken ilk kadın ustalardan biriyim. 8 yıl önce bu sektöre merak duyarak başladım. Bu işte kendimi geliştirdim.

Bence hiçbir işin erkeği ve kadını yoktur. İsteyen ve emek veren herkes yapabilir. Ben de bu sektörde olmaktan mutluyum ve bu geleneksel kültürü yaşattığım için onur duyuyorum.

Kadınlarımıza buradan şunu söylemek istiyorum, kendilerine güvensinler ve denemekten korkmasınlar. Bu sektöre 8 yıl önce başladım. Ustamız Celal Keleş tavsiyesiyle bu işte çalışıyorum.

Mahallemde burayı görüyordum ve kispete karşı bir merak duygusu başladı. Eşimle dükkana geldik ve nasıl yapıldığına baktık. Daha sonra da eşimle birlikte buraya başladık. Meraklandım, özendim ve çalışınca da kendime öz güvenim geldi.

Zamanla öğrendim ve kendimi geliştirdim. Bu tabii ki de kadınların yapabileceği bir iş. Çünkü geleneksel bir kültür değerimizi yaşatıyoruz. Zamanla öğrenince de her şey yolunda gitmiş oluyor ve detaylı, özenli çalışmış oluyorsun. İşine kalite katıyorsun.

Geleneksel bir kültür değerini yaşatmak demek benim için gurur verici bir şey” diyen Yılmaz, her alanda olduğu gibi bu işte de başarının emekten geçtiğini söyledi.

(DHA)