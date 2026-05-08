Merakla girdiği atölyeden çıkamadı: Türkiye'nin ilk kadın kispet ustalarından biri oldu

Merakla girdiği atölyeden çıkamadı: Türkiye'nin ilk kadın kispet ustalarından biri oldu
Yayınlanma:
Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan Kübra Yılmaz (32), 8 yıl önce mahallesindeki kispet atölyesine merakla adım attı; bugün Türkiye'nin ilk kadın kispet ustalarından biri olarak eşiyle aynı tezgahta çalışıyor. Dana derisinden günde ortalama 10 parça kispet üreten Yılmaz, hiçbir işin kadını ya da erkeği olmadığını vurguluyor.

Samsun'da 8 yıl önce merakla girdiği kispet atölyesinden çıkmayan Kübra Yılmaz, bugün Türkiye'nin ilk kadın kispet ustalarından biri olarak mesleğini sürdürüyor.

kispet-ustasi-kubra-yilmaz-4.jpg

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Kübra Yılmaz (32), yağlı güreşlerin simgesi kispeti diken ender kadın ustalar arasında yer alıyor. Usta Celal Keleş'in yönlendirmesiyle 8 yıl önce atölyeye adım atan Yılmaz, eşi Hıfsı Yılmaz (33) ile birlikte aynı tezgahta çalışıyor.

Dana derisinden üretilen kispetin bacak dikişini ve kasnak yapımını üstlenen Yılmaz, günde ortalama 10 parça tamamlıyor. Fiziksel zorluklarına karşın kısa sürede işin tüm inceliklerini öğrenen Yılmaz, geleneksel bir zanaatı yaşatmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguluyor.

kispet-ustasi-kubra-yilmaz-3.jpg

"BAŞARI CESARETLE BAŞLAR"

Türkiye’de kispet diken ilk kadın ustalardan biriyim. 8 yıl önce bu sektöre merak duyarak başladım. Bu işte kendimi geliştirdim.

Bence hiçbir işin erkeği ve kadını yoktur. İsteyen ve emek veren herkes yapabilir. Ben de bu sektörde olmaktan mutluyum ve bu geleneksel kültürü yaşattığım için onur duyuyorum.

kispet-ustasi-kubra-yilmaz-1.jpg

Kadınlarımıza buradan şunu söylemek istiyorum, kendilerine güvensinler ve denemekten korkmasınlar. Bu sektöre 8 yıl önce başladım. Ustamız Celal Keleş tavsiyesiyle bu işte çalışıyorum.

Mahallemde burayı görüyordum ve kispete karşı bir merak duygusu başladı. Eşimle dükkana geldik ve nasıl yapıldığına baktık. Daha sonra da eşimle birlikte buraya başladık. Meraklandım, özendim ve çalışınca da kendime öz güvenim geldi.

kispet-ustasi-kubra-yilmaz-2.jpg

Zamanla öğrendim ve kendimi geliştirdim. Bu tabii ki de kadınların yapabileceği bir iş. Çünkü geleneksel bir kültür değerimizi yaşatıyoruz. Zamanla öğrenince de her şey yolunda gitmiş oluyor ve detaylı, özenli çalışmış oluyorsun. İşine kalite katıyorsun.

Geleneksel bir kültür değerini yaşatmak demek benim için gurur verici bir şey” diyen Yılmaz, her alanda olduğu gibi bu işte de başarının emekten geçtiğini söyledi.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Türkiye
Karlar eridi, sazlık şenlendi: Hakkari'nin gizli cenneti 250 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Karlar eridi, sazlık şenlendi: Hakkari'nin gizli cenneti 250 kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Metro İstanbul duyurdu: Seferlere maç ayarı
Metro İstanbul duyurdu: Seferlere maç ayarı