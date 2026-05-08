Aydın'da iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Aydın'ın Germencik ilçesinde, jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, ortak uyuşturucu operasyonu düzenledi.
5 şüpheliye ait 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Evlerdeki aramalarda 1 kilo 50 gram metamfetamin, 250 gram kubar esrar, 20 adet ecstasy hap, 30 sentetik hap, 20 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL, 2 adet uyuşturucu içmekte kullanılan bong aparatı, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 45 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)