Aydın'da iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Aydın'ın Germencik ilçesinde, jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, ortak uyuşturucu operasyonu düzenledi.

5 şüpheliye ait 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Evlerdeki aramalarda 1 kilo 50 gram metamfetamin, 250 gram kubar esrar, 20 adet ecstasy hap, 30 sentetik hap, 20 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL, 2 adet uyuşturucu içmekte kullanılan bong aparatı, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 45 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

