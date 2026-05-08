Beylikdüzü'nde inşaat alanında yol çöktü: O anlar kamerada

İstanbul Beylikdüzü’nde bir inşaat çalışması sırasında yolun çökmesi sonucu korku dolu anlar yaşandı. Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokağın bir bölümü bitişikteki inşaat alanına doğru kaydı.

YOL İNŞAAT ALANINA KAYDI

Öğle saatlerinde Çınarlı Sokak üzerinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı. Yolun bir kısmının inşaat alanına doğru çöktüğünü gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine kısa sürede ulaşan belediye ekipleri, sokağın daha fazla zarar görmesi ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Çöken bölge bariyerlerle çevrilerek sokak araç trafiğine kapatıldı.

Yolun inşaat alanına doğru kaydığı o tehlikeli anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA)