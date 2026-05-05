Afyon'da kar faciası: Ağıl çöktü, 6 Koyun öldü!

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinin kırsalında aniden bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İmranlı köyünde hayvancılıkla uğraşan A.O.'ya ait ağılın çatısı, üzerinde biriken yoğun karın yükünü taşıyamayarak büyük bir gürültüyle çöktü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye hızla jandarma ve İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de hasar tespiti için bölgeye intikal etti.

6 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Ağılda bulunan toplam 200 küçükbaş hayvandan büyük bir kısmı sağ olarak kurtarılırken, 6 hayvanın enkaz altında kalarak can verdiği belirlendi. (DHA)