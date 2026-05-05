Nisan ayında 26 kadın katledildi!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, nisan ayına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz ay Türkiye genelinde en az 26 kadın erkek şiddeti nedeniyle yaşamını yitirirken, 23 kadının ölümü ise kayıtlara şüpheli olarak geçti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu nisan ayında 26 kadının öldürüldüğünü, 23 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğunu açıkladı.

CİNAYETLERİN BAHANELERİ SAPTANAMIYOR

Yayımlanan rapora göre, öldürülen 26 kadından 20’sinin hangi bahaneyle katledildiği tespit edilemedi. Geriye kalan vakalarda ise 4 kadının 'ekonomik sebeplerle', 1 kadının 'barışmayı kabul etmediği' için, 1 kadının ise 'bebeğini aldırmadığı' gerekçesiyle öldürüldüğü belirlendi.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE HEDEF ALINDI

Veriler, kadınlar için en tehlikeli alanın yine kendi yaşam alanları olduğunu ortaya koydu. Katledilen kadınların yüzde 69’u, yani 18’i evinde öldürüldü. Diğer cinayetlerin 2’si sokakta, 1’i otelde, 1’i arabada, 1’i su kenarında ve 1’i boş arazide işlenirken, 2 kadının ise nerede öldürüldüğü belirlenemedi.

FAİLLER TANIDIK KİŞİLER

Nisan ayında hayatını kaybeden kadınların 10’u evli olduğu erkek tarafından katledildi. Diğer failler arasında 2 eskiden evli olduğu erkek, 2 birlikte olduğu erkek, 1 baba, 1 oğul, 1 akraba ve 1 tanıdık yer aldı. Bu tablo, kadınların büyük çoğunluğunun en yakınındaki kişiler tarafından şiddete maruz kaldığını gösterdi.

ÖLÜM BİÇİMLERİ VE KULLANILAN ARAÇLAR

Cinayet yöntemleri incelendiğinde, 16 kadının ateşli silahlarla hayattan koparıldığı görüldü. Diğer vakalarda 7 kadın kesici aletlerle, 2 kadın boğularak, 1 kadın ise darbedilerek öldürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

